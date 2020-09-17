أهم الأحداث:

أردوغان يطالب الدول الأوروبية بأن تكون "عادلة ومتزنة" في مسألة شرقي المتوسط، وإصرار إسرائيل على الاقتحامات يُبقي الأقصى مفتوحاً رغم كورونا.

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أردوغان لميركل: على أوروبا العدل شرقي المتوسط

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن على الدول الأوروبية أن تكون عادلة ومتزنة في مسألة الخلافات القائمة في شرق البحر المتوسط. [الأناضول]

جاء ذلك خلال لقاء أجراه الأربعاء، مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، عبر تقنية الفيديو كونفرانس. [الأناضول]

وبحث أردوغان مع ميركل العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية. كما أكّد أن الخلافات في شرق المتوسط يمكن حلها عبر المفاوضات إذا توافرت مقاربة بنّاءة وقائمة على العدل. [TRT عربي]

إصرار إسرائيل على الاقتحامات يُبقي الأقصى مفتوحاً رغم كورونا

رفضت شرطة الاحتلال الإسرائيلي وقف اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى بمدينة القدس، مما أدى إلى تراجع مجلس الأوقاف الإسلامية عن تعليق استقبال المصلين بالمسجد الأقصى لمدة 3 أسابيع بسبب جائحة كورونا. [TRT عربي]

وقال مسؤول كبير في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس لوكالة الأناضول، فضّل عدم الكشف عن هويته: "سيبقى المسجد الأقصى مفتوحاً أمام المصلين المسلمين". [TRT عربي]

وكان مجلس الأوقاف الإسلامية بالقدس قد قرر الأربعاء، تعليق استقبال المصلين بالمسجد الأقصى لمدة 3 أسابيع، بدءاً من ظهر الجمعة، بسبب انتشار جائحة كورونا بالأراضي الفلسطينية. [TRT عربي]