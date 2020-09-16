سياسة
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خلال ساعات.. مليون توقيع على "ميثاق فلسطين" الرافض للتطبيع
جمعت وثيقة بعنوان "ميثاق فلسطين" أطلقتها 31 منظمة عربية غير حكومية عبر حملة إلكترونية لنصرة القضية الفلسطينية، خلال ساعات، أكثر من مليون توقيع، للرفض والتنديد بالتطبيع الإماراتي-البحريني مع إسرائيل.
خلال ساعات.. مليون توقيع على "ميثاق فلسطين" الرافض للتطبيع
وثيقة بعنوان "ميثاق فلسطين" تجمع خلال ساعات أكثر من مليون توقيع تنديداً بالتطبيع الإماراتي-البحريني مع إسرائيل / AA
16 سبتمبر 2020

جمعت وثيقة بعنوان "ميثاق فلسطين" خلال ساعات، أكثر من مليون توقيع، للرفض والتنديد بالتطبيع الإماراتي-البحريني مع إسرائيل.

والثلاثاء أطلقت 31 منظمة عربية غير حكومية، حملة إلكترونية لنصرة القضية الفلسطينية، بعنوان "ميثاق فلسطين"، بالتزامن مع توقيع اتفاقيتَي تطبيع بين الإمارات والبحرين من جانب، وإسرائيل من جانب آخر في البيت الأبيض بواشنطن.

وفي وقت قياسي تجاوز عدد الموقعين على "ميثاق فلسطين" مليون توقيع، تعبيراً عن رفض الشعوب العربية التطبيع مع إسرائيل، وفق بيان الحملة.

وورد في البيان: "أبت الشعوب العربية إلا أن تقول كلمتها الحرة معلنةً رفضها التامّ لبناء أي شكلٍ من العلاقات مع الكيان الصهيوني المغتصب".

وتابع: "وصول التصويت إلى مليون صوتٍ رافضٍ للتطبيع هو إنجازٌ يعكس حالة الوعي الكبيرة التي تتحلى بها الشعوب العربية. كل من قرر التنازل عن أرض فلسطين وحق شعبها في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس لا يمثّل الشعوب العربية".

والثلاثاء وقّع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض بواشنطن "معاهدة سلام" مع الإمارات، و"إعلان سلام" مع البحرين، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وأعلنت قوى سياسية ومنظمات عربية، رفضها الواسع لهذين الاتفاقين، وسط اتهامات بأنهما "طعنة" في ظهر القضية الفلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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