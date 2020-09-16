قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن على الدول الأوروبية أن تكون عادلة ومتزنة في مسألة الخلافات القائمة في شرق البحر المتوسط.

جاء ذلك خلال لقاء أجراه الأربعاء، مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وبحث أردوغان مع ميركل العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأكد أردوغان أن الخلافات في شرق المتوسط يمكن حلها عبر المفاوضات إذا توافرت مقاربة بناءة وقائمة على العدل.

وأشار إلى ضرورة أن تكون الدول الأوروبية "عادلة ومتزنة في قضية شرق المتوسط".

وشدّد على مواصلة بلاده تطبيق سياسات حازمة وفعالة بخصوص حقوق تركيا.

وحضر اللقاء من الجانب التركي كل من وزيرَي الخارجية مولود تشاووش أوغلو والدفاع خلوصي أكار، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن، ومدير المكتب الخاص للرئاسة حسن دوغان.