سياسة
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إصرار إسرائيل على الاقتحامات يُبقي الأقصى مفتوحاً رغم كورونا
رفضت شرطة الاحتلال الإسرائيلي وقف اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى بمدينة القدس، مما أدى إلى تراجع مجلس الأوقاف الإسلامية، عن تعليق استقبال المصلين بالمسجد الأقصى، لمدة 3 أسابيع بسبب جائحة كورونا.
إصرار إسرائيل على الاقتحامات يُبقي الأقصى مفتوحاً رغم كورونا
دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس: سيبقى المسجد الأقصى مفتوحاً أمام المصلين المسلمين / AA
16 سبتمبر 2020

رفضت شرطة الاحتلال الإسرائيلي وقف اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى بمدينة القدس، مما أدى إلى تراجع مجلس الأوقاف الإسلامية عن تعليق استقبال المصلين بالمسجد الأقصى لمدة 3 أسابيع بسبب جائحة كورونا.

وقال مسؤول كبير في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس لوكالة الأناضول، فضّل عدم الكشف عن هويته: "سيبقى المسجد الأقصى مفتوحاً أمام المصلين المسلمين".

وكان مجلس الأوقاف الإسلامية بالقدس قرر الأربعاء، تعليق استقبال المصلين بالمسجد الأقصى لمدة 3 أسابيع، بدءاً من ظهر الجمعة، بسبب انتشار جائحة كورونا بالأراضي الفلسطينية.

وفي وقت سابق قال حاتم عبد القادر، عضو مجلس الأوقاف الإسلامية بالقدس، لوكالة الأناضول، إن المجلس قرّر "تعليق استقبال المصلين والزوار بالمسجد الأقصى لمدة 3 أسابيع بدءاً من ظهر الجمعة بسبب الانتشار الكبير لجائحة كورونا، بعد الاستماع إلى تقارير صحية من الجهات المختصة في القدس".

ولكن مسؤولاً في مجلس الأوقاف الإسلامية قال: "فوجئنا بقرار الشرطة عدم وقف اقتحامات المستوطنين للمسجد، وعليه فإنه لا يمكننا أن نُبقي المسجد لاقتحامات المستوطنين، وقرارنا هو إبقاء المسجد مفتوحاً مع التزام أعلى مستويات الوقاية الصحية".

وفي ذات السياق عاد حاتم عبد القادر ليؤكد أن قرار مجلس الأوقاف تعليق دخول المصلين إلى المسجد الأقصى "مرهون بانصياع سلطات الاحتلال للقرار، وعدم تمكين المستوطنين من اقتحام المسجد".

وأضاف عبد القادر: "في حالة عدم تقيّد الشرطة الإسرائيلية، فلن يُعلَّق دخول المصلين إلى المسجد".

وكانت معطيات فلسطينية أظهرت إصابة نحو 8 آلاف فلسطيني من سكان مدينة القدس بفيروس كورونا، منذ شهر يونيو/حزيران الماضي، وما زال نحو 2000 منهم يعانون من الفيروس.

وسبق أن أغلق مجلس الأوقاف المسجد الأقصى أمام المصلين لمدة شهرين خلال أبريل/نيسان ومايو/أيار الماضيين بسبب انتشار جائحة كورونا.

وتسمح الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين منذ عام 2003 باقتحام المسجد الأقصى أحاديّاً، دون موافقة دائرة الأوقاف الإسلامية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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