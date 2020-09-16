سياسة
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الإمارات والبحرين.. تطبيع مع رئيس حكومة قتل جيشُه 3532 فلسطينياً
كشفت معطيات مركز مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، أن 3532 فلسطينياً قُتِلوا برصاص جيش الاحتلال في ظل حكومات بنيامين نتنياهو، الذي أبرمت معه الإمارات والبحرين مؤخراً اتفاقين لتطبيع العلاقات.
الإمارات والبحرين.. تطبيع مع رئيس حكومة قتل جيشُه 3532 فلسطينياً
وزير خارجية الإمارات ونظيره البحريني بجانب نتنياهو في حفل توقيع اتفاقيتَي التطبيع بالبيت الأبيض / AA
16 سبتمبر 2020

كشفت معطيات مركز حقوقي إسرائيلي أن 3532 فلسطينياً قُتِلوا برصاص جيش الاحتلال في ظل حكومات بنيامين نتنياهو، الذي أبرمت معه الإمارات والبحرين اتفاقين لتطبيع العلاقات.

واتضح ذلك من خلال معطيات لمركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، منذ ترؤُّس نتنياهو الحكومة في يناير/كانون الثاني 2009.

وأشارت المعطيات التي تصدر عن المركز شهرياً، إلى أن 3532 فلسطينياً قُتِلوا برصاص الجيش الإسرائيلي، بين 19 يناير/كانون الثاني 2009 و31 أغسطس/آب 2020.

وأوضحت أنه في قطاع غزة قُتِل 3088 شخصاً، بينهم 694 طفلاً و324 سيدة، فيما قُتِل في الضفة الغربية 444 شخصاً، بينهم 105 أطفال و18 امرأة.

وتَرأَّس نتنياهو الحكومة الإسرائيلية 7 مرات، وخلال تلك الفترة شن حربين على قطاع غزة عامي 2012 و2014، وهي الفترة نفسها التي شهدت تقارباً إماراتياً-إسرائيلياً سرياً.

وتحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية رسمية وخاصة، عن زيارات متبادلة جرت في فترات غير محددة بين تل أبيب وأبو ظبي قبل توقيع اتفاق التطبيع بينهما، غير أن الإمارات لم تؤكدها أو تنفها.

والثلاثاء وقّعت الإمارات اتفاق التطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض برعاية الرئيس الأمريكي، إلى جانب البحرين، متجاهلتين حالة الغضب في الأوساط الشعبية العربية.

وأظهر حفل التوقيع الذي انعقد في البيت الأبيض، وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد ونظيره البحريني عبد اللطيف الزياني، بجانب نتنياهو.

وفي 13 أغسطس/آب الماضي، توصّلت الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات، قوبل بتنديد فلسطيني واسع، قبل أن تعلن البحرين خطوة مماثلة الجمعة الماضية.

وأعلنت قوى سياسية ومنظمات عربية، رفضها بشكل واسع هذا الاتفاق، وسط اتهامات بأنه "طعنة" في ظهر قضية الأمة بعد ضربة مماثلة من الإمارات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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