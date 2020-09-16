سياسة
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"الدفاع" التركية: تفريق مجموعات تابعة لنظام الأسد هاجمت نقاط مراقبة في إدلب
أعلنت وزارة الدفاع التركية تفريق مجموعات هاجمت إحدى نقاط المراقبة في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب شمالي سوريا، وأوضحت الوزارة في بيان، أن مجموعات ترتدي ملابس مدنية، تابعة للنظام السوري، اقتربت من نقاط المراقبة التركية 3 و4 و5 و6 و7 و8 و9.
"الدفاع" التركية: تفريق مجموعات تابعة لنظام الأسد هاجمت نقاط مراقبة في إدلب
لم تقع أي إصابات أو أضرار في نقاط المراقبة / Reuters
16 سبتمبر 2020

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، تفريق مجموعات هاجمت إحدى نقاط المراقبة في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب شمالي سوريا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن مجموعات ترتدي ملابس مدنية، تابعة للنظام السوري، اقتربت من نقاط المراقبة التركية 3 و4 و5 و6 و7 و8 و9.

وأضافت أن مجموعة هاجمت النقطة التركية رقم 7، مشيرة إلى أنه بعد اتخاذ الإجراءات تفرقت المجموعات ولم تقع أي إصابات أو أضرار في نقاط المراقبة.

وفي مايو/أيار 2017 أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

وفي منطقة خفض التصعيد بإدلب 12 نقطة مراقبة تركية، بناء على اتفاق أستانة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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