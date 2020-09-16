سياسة
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رئيسة المفوضية الأوروبية تدعو إلى تهدئة الوضع شرق المتوسط
أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين، الأربعاء، أن تهدئة الوضع شرق المتوسط، تصب في مصلحة الجميع. وقالت إن تجنب التصعيد والتخلي عن الخطوات الأحادية، يعد أفضل وسيلة لتحقيق حل دائم للأزمة القائمة شرق المتوسط.
رئيسة المفوضية الأوروبية تدعو إلى تهدئة الوضع شرق المتوسط
رئيسة المفوضية الأوروبية تدعو إلى تهدئة الوضع شرق المتوسط / Reuters
16 سبتمبر 2020

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين، الأربعاء، أن تهدئة الوضع شرق المتوسط، تصب في مصلحة الجميع.

وأوضحت فون دير لين، خلال تقييمها أداء المفوضية، أن سحب تركيا سفينة "أوروتش رئيس" إلى مينائها، خطوة إيجابية في طريق حل الخلاف القائم بالطرق الدبلوماسية والحوار.

وأضافت: "تركيا إحدى أهم دول الجوار للاتحاد الأوروبي، لكن التباعد بيننا يزداد رغم قرب المسافة الجغرافية".

وجددت فون دير لين، تأكيد تضامن الاتحاد الأوروبي مع اليونان وإدارة جنوب قبرص، فيما يخص أزمة شرق المتوسط.

وشددت على أن تجنب التصعيد والتخلي عن الخطوات الأحادية، يعد أفضل وسيلة لتحقيق حل دائم للأزمة القائمة شرق المتوسط.

وأشارت إلى أن تركيا تقع في بقعة جغرافية صعبة للغاية، وأنها تحتضن ملايين اللاجئين، مبينة أن الاتحاد الأوروبي يدعم أنقرة في هذا الخصوص.

وذكرت بأنها ستعرض على أعضاء الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل اتفاقية جديدة بخصوص الهجرة.

وذكرت في هذا السياق: "على الدول الأعضاء التي تتعرض لضغوط الهجرة أكثر، أن تمتلك إمكانية الاعتماد على تضامن الاتحاد الأوروبي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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