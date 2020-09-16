أعلن وزير النقل والبنى التحتية التركي عادل قرة إسماعيل أوغلو، الأربعاء، اعتزام بلاده إطلاق قمر الاتصالات "تورك سات 5 A"، في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها إسماعيل أوغلو، على هامش زيارة أجراها إلى مقر مسابقة للأقمار الصناعية النموذجية، وسط تركيا.

وأشار إلى أن تركيا ستتسلم القمر الصناعي " تورك سات 5 A" في 2 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، من الشركة المصنعة، فيما تعتزم إطلاقه يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني.

وأوضح إسماعيل أوغلو، أن أعمال تطوير "تورك سات 5 B" متواصلة، لافتاً إلى وجود مفاجآت حول القمر الصناعي سيتم الكشف عنها لاحقاً.

ومن المقرر أن يقدم القمر الصناعي خدمات تلفزيونية، ويحسّن أداء شبكات البيانات عريضة النطاق.