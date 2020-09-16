يعقد وفدان عسكريان تركي وروسي اجتماعاً، الأربعاء، لبحث تطورات الأوضاع في إدلب السورية.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية، في بيان، أن الاجتماع سيُعقد في مقر الوزارة بالعاصمة أنقرة.

وأضاف البيان، أن الوفدين التركي والروسي سيتناولان آخر المستجدات في إدلب.

وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا، وروسيا وإيران (داعمتان للنظام السوري)، التوصل إلى اتفاق على إقامة "منطقة خفض تصعيد" في إدلب، ضمن اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري.

وأعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، في 5 مارس/آذار الماضي، توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بإدلب، بدأ سريانه في اليوم التالي.