سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 16 سبتمبر/أيلول 2020
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 16 سبتمبر/أيلول 2020
الإمارات والبحرين توقِّعان اتفاقَي التطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب / Reuters
16 سبتمبر 2020

أهم الأحداث:

البحرين والإمارات توقِّعان اتفاقَي التطبيع مع إسرائيل، ووزير الخارجية التركي يدعو اليونان للحوار "بلا شروط مسبقة".

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        رسمياً.. البحرين والإمارات توقِّعان اتفاقَي التطبيع مع إسرائيل

          وقَّع وزيرا الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني والإماراتي عبد الله بن زايد ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على اتفاقي التطبيع بشكل رسمي في البيت الأبيض، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. [TRT عربي]

          وعقب توقيع الاتفاقين بثلاث لغات، الإنجليزية والعربية والعبرية، انتهى حفل التوقيع. [الأناضول]

          وقال الرئيس الأمريكي في كلمة أمام الحضور: "اتفاق التطبيع سيكون أساساً لسلام شامل في المنطقة، والدول الموقَّعة على الاتفاق ستتبادل السفراء مع إسرائيل وستفتح سفارات". [الأناضول]

          وقبيل بدء مراسم التوقيع، التقى ترمب رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزيرَي الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، والبحريني عبد الطيف الزياني كلّاً على حدة". [TRT عربي]

          وزير الخارجية التركي يدعو اليونان للحوار "بلا شروط مسبقة"

          دعا وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الثلاثاء، اليونان، لإقامة حوار بلا شروط مسبقة بشأن التوتر شرقي المتوسط. [ الأناضول]

          جاء ذلك في مقال لجاوش أوغلو كتبه لصحيفة "كاثيميريني" اليونانية بعنوان "أولوياتنا شرقي البحر الأبيض المتوسط، الدبلوماسية غير المشروطة"، بالتزامن مع مقال لنظيره اليوناني نيكوس ديندياس، نشرته الصحيفة ذاتها. [الأناضول]

          وأكد الوزير التركي أنه يتوجب على اليونانيين وحدهم اختيار ماهية الطريق الذي ينبغي سلوكه بخصوص شرقي المتوسط. لافتاً إلى أن البحر الأبيض المتوسط كان دائماً مهداً للحضارات وحوضاً للتفاعل الثقافي والاقتصادي. [TRT عربي]

          مصدر:TRT عربي - وكالات
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