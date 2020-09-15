تقدمت منظمات غير حكومية الاثنين، بشكوى إلى الحكومة الأمريكية، تندد بعدد كبير من عمليات استئصال الرحم، أجريت لنساء مهاجرات وُضعن في مركز احتجاز بولاية جورجيا.

وأبلغت ممرضة من المؤسسة المنظمات غير الحكومية بهذه الممارسات التي تحدث في مركز الاحتجاز الخاص بولاية جورجيا الأمريكية، إذ تُحتجَز نساء لحساب إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية التابعة لوزارة الأمن الداخلي.

وقالت واحدة من المحتجزات التقتها "بروجكت ساوث" إحدى المنظمات غير الحكومية التي تقدمت بالشكوى: "عندما قابلت كل النساء اللواتي خضعن لهذه الجراحة اعتقدت أنه يشبه معسكر اعتقال تجريبي".

وأضافت: "بدا الأمر كأنهم يجرون تجارب على أجسادنا".

وأوضحت الممرضة التي أفشت الأمر أن العديد من النساء أخبروها أنهن لا يعرفن سبب خضوعهن لهذه الجراحة. وأضافت: "أخبرني العديد من المحتجزات أنهن توجهن لرؤية الطبيب وأُخضعن لعملية استئصال الرحم من دون إبلاغهن بذلك" مسبقاً.

وتابعت بأن طبيباً محدداً "كان يجري عمليات استئصال الرحم لجميع النساء تقريباً".

وقدمت الشكوى المنظمات غير الحكومية "بروجيكت ساوث" و"جورجيا ديتنشن ووتش" و"جورجيا لاتينو اليانس لحقوق الإنسان" باسم المهاجرات المحتجزات والممرضة المبلغة.