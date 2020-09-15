سياسة
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تركيا تسجل رقماً قياسياً في مبيعات العقارات للأجانب في أغسطس
سجلت مبيعات العقارات للأجانب في تركيا خلال أغسطس/آب الماضي رقماً قياسياً، هو الأعلى مقارنة بالشهر نفسه خلال السنوات السابقة. وزادت مبيعات العقارات للأجانب خلال أغسطس/آب 2020 بنسبة 8% مقارنة بالشهر ذاته العام الماضي.
تركيا تسجل رقماً قياسياً في مبيعات العقارات للأجانب في أغسطس
زادت مبيعات العقارات للأجانب خلال أغسطس/آب 2020، بنسبة 8 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته العام الماضي / AA
15 سبتمبر 2020

سجلت مبيعات العقارات للأجانب في تركيا خلال أغسطس/آب الماضي رقماً قياسياً، هو الأعلى مقارنة بالشهر نفسه خلال السنوات السابقة.

وزادت مبيعات العقارات للأجانب خلال أغسطس/آب 2020 بنسبة 8 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته العام الماضي.

وانخفضت مبيعات العقارات للأجانب خلال الأشهر الثمانية الأولى بنسبة 25 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من 2109، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وبلغت مبيعات العقارات للأجانب خلال الأشهر الثمانية الأولى 20 ألفاً و896 وحدة سكنية.

وتصدرت إسطنبول قائمة المدن التركية الأكثر بيعاً للعقارات للأجانب خلال أغسطس/آب الماضي، تلتها أنطاليا ثم أنقرة ومرسين ويالوفا.

واحتل الإيرانيون المرتبة الأولى بين الأجانب الأكثر شراء للشقق السكنية في أغسطس/آب الماضي بـ640 شقة، ثم العراقيون بـ592، والروس بـ366، والأفغان بـ156، والأذربيجانيون بـ154.

وفي حديث لوكالة الأناضول، أوضح رئيس جمعية "الترويج العقاري في الخارج" التركية عمر فاروق أكبال، أن مبيعات العقارات للأجانب بأغسطس/آب الماضي زادت 42 بالمئة مقارنة بيوليو/تموز السابق.

وأضاف أن الأجانب اشتروا في أغسطس/آب 3 آلاف و893 منزلاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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