نشرت الجريدة الرسمية التركية الثلاثاء، مذكرة التفاهمات الاقتصادية والتجارية المبرمة مع ليبيا، لتدخل حيز التنفيذ.

ودخلت مذكرة التفاهمات المبرمة بين الحكومة التركية وحكومة الوفاق الليبية في 13 أغسطس/آب الماضي، حيز التنفيذ إثر نشرها بالجريدة الرسمية.

وفي 13 أغسطس/آب، أعلنت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، توقيع بلادها مع ليبيا مذكرة تفاهمات اقتصادية وتجارية مهمة للغاية.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته بكجان بأنقرة مع وزير التخطيط في الحكومة الليبية الطاهر الجهيمي، قالت: "وقّعنا مع ليبيا تفاهمات اقتصادية وتجارية مهمة للغاية".

وأضافت أن التفاهمات تمهد الطريق لاستكمال المفاوضات بين الشركات التركية ونظيراتها الليبية، وتهدف إلى استمرارية المشاريع التركية غير المكتملة، وحلّ المشكلات التي واجهتها مشاريع البناء المنفَّذة في ليبيا.

وأشارت إلى أن بعض مشاريع المقاولات التي نفّذتها شركات تركية داخل ليبيا في الماضي القريب، توقفت ولم تتمكن من تحصيل مستحقاتها.

ولفتت بكجان إلى أن مذكرة التفاهمات الموقعة تُعَدّ وثيقة إرشادية تمهد الطريق لاستكمال المفاوضات بين الشركات التركية ونظيراتها الليبية للتوصل إلى حل.