دعت اللجنة الوطنية الفلسطينية إلى مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها (BDS) صانعي المحتوى والمؤثّرين في المنطقة العربية، إلى مقاطعة برنامج "ناس ديلي" القادم، متهمة المشرفين عليه بالعمل على مشروع تطبيعي بدعم إماراتي، ومطالبة المشاركين في أكاديميته بالانسحاب منه.

واتهمت الحركة البرنامج، الذي يديره شابّ يُدعى "نصير ياسين"، بالعمل على مشروع تطبيعي بدعم من الإمارات، موضحة في بيان لها أن برنامج "ناس ديلي القادم" يهدف إلى تدريب 80 من صانعي المحتوى العربي، من خلال "أكاديمية ناس"، التي تضمّ إسرائيليين ضمن طاقم الإشراف والتدريب.

وأضافت أن ذلك الطاقم يرأسه الإسرائيلي جوناثان بيليك، فيما تمول البرنامج أكاديمية "نيو ميديا" الإماراتية، التي أنشأها حاكم إمارة دبي محمد بن راشد، قبل شهرين.

واعتبرت BDS إن هذا الدعم "من قبل النظام الإماراتي الاستبدادي يشكل تواطؤاً صريحاً في الجهود الإسرائيلية لغزو عقول شعوبنا وتلميع جرائم نظام الاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي، فضلاً عن تسويق اتفاقية العار التي أبرمها النظام مع الاحتلال".

وأضاف البيان: "وبذلك يخدم ياسين مساعي إسرائيل لفرض نفسها ككيان طبيعي في المنطقة، من خلال مد جسور التطبيع الرسمي وغير الرسمي، بما يشمل الإعلامي والتأثير على الرأي العام".

وتابعت BDS بأن "ناس ديلي" يحاول من خلال محتواه "تصوير الصراع مع العدو الإسرائيلي، كأنه صراع بين طرفين متكافئي القوة، متعمداً تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق العودة".

وقالت BDS: "في الوقت الذي تهرول فيه الأنظمة العربية الاستبدادية، مثل الإمارات والبحرين، لعقد اتفاقيات التطبيع والخيانية مع العدوّ الإسرائيلي، يحاول الأخير اختراق وعي الشعوب العربية، المؤمنة بأن تحررها وتقدمها ونضالاتها من أجل العدالة مرتبطة بحرية الشعب الفلسطيني".