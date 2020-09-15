سياسة
3 دقيقة قراءة
متوعداً بردّ "أقوى ألف مرة".. ترمب يحذر إيران من استهداف الولايات المتحدة
حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إيران من مغبّة شنّ أيّ هجوم على الولايات المتّحدة، متوعّداً بأنّ الرد سيكون "أقوى ألف مرّة". وقال ترمب، "أيّ هجوم من جانب إيران، أيّاً يكن شكله، ضدّ الولايات المتّحدة، سيجابَه بردّ على إيران سيكون أقوى بألف مرّة".
متوعداً بردّ "أقوى ألف مرة".. ترمب يحذر إيران من استهداف الولايات المتحدة
ترمب يحذر إيران من استهداف الولايات المتحدة بعد تقارير إعلامية أفادت بأنّ طهران خطّطت لاغتيال سفيرة أمريكية / AP
15 سبتمبر 2020

حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب صباح الثلاثاء، إيران من مغبّة شنّ أيّ هجوم على الولايات المتّحدة، متوعّداً بأنّ ردّ الولايات المتّحدة عليها سيكون "أقوى ألف مرّة".

يأتي ذلك بعد تقارير إعلامية أفادت بأنّ طهران خطّطت لاغتيال سفيرة أمريكية انتقاماً لمقتل قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني بغارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد.

وقال ترمب في تغريدة على تويتر إنّ "أيّ هجوم من جانب إيران، أيّاً يكن شكله، ضدّ الولايات المتّحدة، سيجابَه بردّ على إيران سيكون أقوى بألف مرّة".

وأتى ردّ فعل الرئيس الأمريكي إثر تقارير صحفية أفادت بأنّ إيران وضعت مخطّطاً "لاغتيال" السفيرة الأمريكية في جنوب إفريقيا لانا ماركس القريبة من ترمب، في معلومات نفتها طهران ، مؤكّدة أنه "لا أساس لها".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن في وقت سابق أنّه يأخذ "على محمل الجدّ" المعلومات التي تفيد بأنّ إيران وضعت مخطّطاً "لاغتيال" سفيرة أمريكية.

ونقل موقع "بوليتيكو" الإخباري الأمريكي عن مسؤولَيْن أمريكيين لم يكشف عن هويتيهما، قولهما إنّ أجهزة الاستخبارات تعتقد أنّ الحكومة الإيرانية تخطّط لاغتيال سفيرة الولايات المتّحدة في جنوب إفريقيا لانا ماركس القريبة من الرئيس دونالد ترمب.

ونقل الموقع عن مصادره أنّ هذه الخطّة اكتشفتها واشنطن في الربيع وأصبحت معالمها أكثر دقّة في الأسابيع الأخيرة، مشيراً إلى أنّ طهران خطّطت لاغتيال السفيرة ماركس انتقاماً لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني الذي اغتيل بأمر من ترمب في يناير/كانون الثاني بضربة جوية أمريكية.

إيران: معلومات كاذبة

وكانت الخارجية الإيرانية ردّت في وقت سابق على تقرير بوليتيكو بالقول إنّ ما أورده الموقع الإخباري الأمريكي مجرّد "معلومات كاذبة" و"لا أساس لها".

واعتبرت الخارجية الإيرانية على لسان المتحدّث باسمها أنّ هذه المعلومات ليست سوى "أساليب متكرّرة ومثيرة للغثيان لخلق مناخ معادٍ لإيران على الساحة الدولية".

وأضافت أنّ إيران "أثبتت التزامها الدائم المبادئ والممارسات الدبلوماسية الدولية"، في حين أنّ إدارة ترمب "ضربت بعديد من المعايير والأساليب المقبولة دولياً عرض الحائط".

وتصاعدت حدّة التوترات بين طهران وواشنطن بعدما انسحب ترمب من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران في مايو/أيار 2018 وأعاد فرض عقوبات اقتصادية مشددة على إيران، وذلك تطبيقاً لسياسة "الضغوط القصوى" التي يسعى من ورائها لإجبار إيران على الموافقة على "اتفاق أفضل".

وبلغ التوتر بين البلدين ذروته باغتيال سليماني قرب مطار بغداد في 3 يناير/كانون الثاني في غارة نفّذتها طائرة أمريكية مسيّرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us