سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 15 أغسطس/آب 2020
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خلاصات من TRT عربي: 15 أغسطس/آب 2020
البحرين أعلنت الاثنين بحث إقامة شراكة للدفاع مع إسرائيل، في أعقاب التوصل إلى اتفاق تطبيع بين البلدين / AFP
15 سبتمبر 2020

أهم الأحداث:

البحرين وإسرائيل تبحثان إقامة شراكة دفاعية، ووزير الدفاع التركي يقول إن تركيا لن تسمح بالتعدي على حقوقها وستواصل حماية القبارصة الأتراك.

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    عقب التطبيع.. البحرين وإسرائيل تبحثان "شراكة دفاعية"

    أعلنت مملكة البحرين الاثنين، بحث إقامة شراكة للدفاع مع إسرائيل، في أعقاب التوصل إلى اتفاق تطبيع بين البلدين، يلقى رفضاً فلسطينياً واسعاً. [TRT عربي]

    ووفق ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، "جرى اتصال هاتفي بين وزير الدفاع عبد الله النعيمي ونظيره الإسرائيلي بيني غانتس"، وتحدث الوزيران عن "توقعاتهما المشتركة بإقامة شراكة وثيقة بين وزارتَي الدفاع، مما سيسهم في تعزيز قدرات البلدين والمحافظة على الأمن الإقليمي". [TRT عربي]

    وذكرت وكالة أنباء البحرين الاثنين أن وزير الصناعة والتجارة البحريني ووزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي تحدثا هاتفياً وناقشا التعاون التجاري والصناعي والسياحي بين البلدين. [رويترز]

    وزير الدفاع التركي: لن نسمح بالتعدي على حقوقنا وسنواصل حماية الشعب في قبرص

    قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار خلال كلمة ألقاها الاثنين، في ختام متابعته مع كبار القادة العسكريين في القوات المسلحة التركية، لفاعليات مناورات "عاصفة البحر المتوسط 2020" بين أنقرة ولفكوشا، إن قبرص تُعتبر قضية وطنية لبلاده. [TRT عربي]

    وأكد أقار أن بلاده ستفعل كل ما يلزم لتأمين سلامة الأشقاء في جمهورية شمال قبرص، واستطرد: "لا يشك أحد في أننا سنحمي حتى النهاية حقوقنا ومصالحنا وحقوق ومصالح أشقائنا في جمهورية شمال قبرص التركية". [الأناضول]

      مصدر:TRT عربي - وكالات
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