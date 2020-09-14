أعلنت ولاية هطاي التركية الاثنين، ارتفاع عدد قتلى التفجير الإرهابي بمدينة عفرين السورية إلى 9 مدنيين والإصابات إلى 43.

وذكر بيان صادر عن الولاية المحاذية للحدود السورية، أن التفجير وقع في دوار "غصن الزيتون" بمدينة عفرين التابعة لمحافظة حلب. وأضاف البيان أن التحقيق جارٍ للكشف عن ملابسات الحادث.

وكانت المعلومات الأولية أشارت في وقت سابق الاثنين، إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 32 آخرين، إثر التفجير الإرهابي الذي جرى تنفيذه بشاحنة مفخخة في عفرين الخاضعة لسيطرة المعارضة شمالي سوريا، قبل الإعلان عن الحصيلة الجديدة.

ويستهدف إرهابيو PKK/YPG بشكل متكرر عفرين والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش الوطني السوري، انطلاقاً من مدينة تل رفعت التي يسيطر عليها التنظيم.

وتأتي هجمات التنظيم الإرهابي على الرغم من الاتفاق الذي توصل إليه الجانبان التركي والروسي، في 17 أكتوبر/تشرين أول 2019، وينص على إخراج جميع عناصر التنظيم وأسلحتهم من منطقتَي منبج وتل رفعت.

وفي مارس/آذار 2018، تمكنت القوات التركية والجيش الوطني السوري، من تحرير منطقة عفرين من قبضة PKK/YPG، الذي سيطر عليها لـ6 سنوات، وذلك ضمن عملية "غصن الزيتون" التي استمرت 64 يوماً بعد انطلاقها في 20 يناير/كانون الثاني.