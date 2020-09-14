سياسة
3 دقيقة قراءة
من واشنطن.. نتنياهو يعد بانضمام دول عربية أخرى إلى التطبيع
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الاثنين، إن تل أبيب "عملت لسنوات طوال" من أجل توقيع اتفاق سلام مع الإمارات والبحرين، متعهداً بلحاق مزيد من الدول العربية بقطار التطبيع.
من واشنطن.. نتنياهو يعد بانضمام دول عربية أخرى إلى التطبيع
 البيت الأبيض يستضيف الثلاثاء، مراسم توقيع اتفاقيتَي التطبيع بين أبو ظبي والمنامة من جانب مع تل أبيب من جانب آخر / Reuters
14 سبتمبر 2020

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الاثنين، إن تل أبيب "عملت لسنوات طوال"، من أجل توقيع اتفاق سلام مع الإمارات والبحرين، متعهداً بلحاق مزيد من الدول العربية بقطار التطبيع.

جاء ذلك في مقطع مصور بثه نتنياهو على حسابه بموقع تويتر من الـ"بلير هاوس" (يقع مقابل البيت الأبيض ويخصصه الرئيس الأمريكي لاستضافة كبار الضيوف في واشنطن).

وقال نتنياهو: "أمسك بيدي مسودة معاهدة السلام التاريخية بين إسرائيل والإمارات وإعلان السلام التاريخي بين إسرائيل والبحرين".

وأضاف: "عملنا على ذلك لسنوات طويلة، هذه اللحظة ستأتي غداً (الثلاثاء). هذا تحوُّل عظيم في تاريخ إسرائيل وأيضاً في تاريخ الشرق الأوسط".

واعتبر أن توقيع الاتفاقين مع الإمارات والبحرين "سيكون له تأثير هائل وإيجابي على جميع المواطنين الإسرائيليين".

وتعهد نتنياهو بانضمام دول عربية أخرى إلى التطبيع، مخاطباً الإسرائيليين بقوله: "أعدكم وفقاً لما أشاهده هنا بأن دولاً أخرى ستفعل ذلك أيضاً"، من دون تفاصيل.

في سياق متصل، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مسؤول (لم تسمِّه) ضمن الوفد الإسرائيلي في واشنطن، أن تفاصيل الاتفاق مع الإمارات والبحرين لن تُنشر إلا بعد التوقيع الثلاثاء.

وعزا المصدر ذلك إلى "الحساسية" التي تنطوي عليها تلك التفاصيل، من دون مزيد من التوضيح.

وتابع: "سنوقع الاتفاقات أولاً، وبعد ذلك سنعرضها على موافقة الحكومة والكنيست"، موضحاً أن إسرائيل ستوقع "معاهدة سلام" مع الإمارات و"إعلان سلام" مع البحرين.

وعن السبب وراء التوقيع على "إعلان سلام" مع البحرين، أوضح المسؤول الإسرائيلي أن البلدين اتفقا فقط خلال الأيام القليلة الماضية على التوصل إلى السلام بينهما.

ولفت إلى أن نتنياهو سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قبل مراسم توقيع الاتفاقين مساء الثلاثاء بالبيت الأبيض.

وقال إن سفراء دول عربية أخرى لم يسمِّها سيحضرون مراسم التوقيع.

والثلاثاء، يستضيف البيت الأبيض بواشنطن، مراسم توقيع اتفاقيتَي التطبيع بين أبو ظبي والمنامة من جانب وتل أبيب من جانب آخر، بحضور ترمب ونتنياهو ووزيرَي خارجية الإمارات عبد الله بن زايد، والبحرين عبد اللطيف الزياني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us