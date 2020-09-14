سياسة
2 دقيقة قراءة
وزير خارجية بنغلاديش: تركيا دعمتنا بأزمة مسلمي الروهينغيا
قال وزير الخارجية البنغالي أبو الكلام عبد المؤمن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود جاوش أوغلو عقب لقاء جمعهما في العاصمة أنقرة، إن تركيا دعمت بلاده خلال أزمة لجوء مسلمي أراكان إلى بنغلاديش، هرباً من ممارسات جيش ميانمار تجاههم.
وزير خارجية بنغلاديش: تركيا دعمتنا بأزمة مسلمي الروهينغيا
وزير الخارجية البنغالي أبو الكلام عبد المؤمن يثمّن جهود تركيا في دعم بلاده خلال أزمة لجوء مسلمي أراكان إلى بنغلاديش / AA
14 سبتمبر 2020

قال وزير الخارجية البنغالي أبو الكلام عبد المؤمن إن تركيا دعمت بلاده خلال أزمة لجوء مسلمي أراكان إلى بنغلاديش، هرباً من ممارسات جيش ميانمار تجاههم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك الاثنين، مع نظيره التركي مولود جاوش أوغلو، عقب لقاء جمعهما في العاصمة أنقرة.

وأضاف الوزير البنغالي أن "الأشقاء الأتراك قدّموا لنا الدعم منذ عام 2017، في ما يخص أزمة الروهينغيا، ورأينا كيف وقفوا إلى جانبنا في هذا الخصوص".

وأشار إلى أن تركيا أنشأت أول مستشفى داخل مخيم للاجئين من مسلمي الروهينغيا في بنغلاديش.

ومنذ 25 أغسطس/آب 2017، يشن الجيش في ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة، حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهينغيا في إقليم أراكان (راخين).

وأسفرت الجرائم المستمرة عن مقتل آلاف من الروهينغيا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلاً عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.

وتعتبر حكومة ميانمار الروهينغيا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهاداً في العالم".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us