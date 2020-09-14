استقبل وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الاثنين، قائد القوات البحرية الليبية، عبد الحكيم أبو حولية، في مقر الوزارة بالعاصمة أنقرة.

وحسب بيان صادر عن الوزارة، أكد أقار وقوف تركيا إلى جانب الحكومة الشرعية في ليبيا المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، لضمان السلام والاستقرار الدائم فيها.

وأضاف أن تركيا ستواصل تقديم أنشطتها الاستشارية والتدريبية في المجالات العسكرية والأمنية للأشقاء الليبيين، الذين تربطهم مع تركيا علاقات تاريخية مشتركة وصداقة ممتدة على مدى 500 عام.

وأشار إلى أن تركيا تدعم وحدة الأراضي الليبية ووحدتها السياسية، وتؤيد ليبيا المستقلة ذات السيادة التي تحتضن جميع الليبيين وفق مبدأ "ليبيا لليبيين".

وحضر اللقاء إلى جانب وزير الدفاع التركي، قائد القوات البحرية التركي الأدميرال عدنان أوزبال.