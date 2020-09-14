سياسة
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وزير الدفاع التركي يستقبل قائد القوات البحرية الليبية بأنقرة
استقبل وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الاثنين، قائد القوات البحرية الليبية عبد الحكيم أبو حولية، في مقر الوزارة بالعاصمة أنقرة.
وزير الدفاع التركي يستقبل قائد القوات البحرية الليبية بأنقرة
قائد القوات البحرية التركي الأدميرال عدنان أوزبال حضر اللقاء إلى جانب وزير الدفاع التركي / AA
14 سبتمبر 2020

استقبل وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الاثنين، قائد القوات البحرية الليبية، عبد الحكيم أبو حولية، في مقر الوزارة بالعاصمة أنقرة.

وحسب بيان صادر عن الوزارة، أكد أقار وقوف تركيا إلى جانب الحكومة الشرعية في ليبيا المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، لضمان السلام والاستقرار الدائم فيها.

وأضاف أن تركيا ستواصل تقديم أنشطتها الاستشارية والتدريبية في المجالات العسكرية والأمنية للأشقاء الليبيين، الذين تربطهم مع تركيا علاقات تاريخية مشتركة وصداقة ممتدة على مدى 500 عام.

وأشار إلى أن تركيا تدعم وحدة الأراضي الليبية ووحدتها السياسية، وتؤيد ليبيا المستقلة ذات السيادة التي تحتضن جميع الليبيين وفق مبدأ "ليبيا لليبيين".

وحضر اللقاء إلى جانب وزير الدفاع التركي، قائد القوات البحرية التركي الأدميرال عدنان أوزبال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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