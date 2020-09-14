سياسة
2 دقيقة قراءة
الأمم المتحدة: ترحيل أوروبا للمهاجرين انتهاك للالتزامات
قالت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليت الاثنين، إن ترحيل دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين بشكل جماعي عبر حدودها البحرية والبرية "ينتهك التزاماتها القانونية".
الأمم المتحدة: ترحيل أوروبا للمهاجرين انتهاك للالتزامات
باشليت دعت لإجراء تحقيق مستقل في معاملة بعض دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين غير القانونيين / Reuters
14 سبتمبر 2020

قالت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليت إن ترحيل دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين بشكل جماعي عبر حدودها البحرية والبرية "ينتهك التزاماتها القانونية".

وانطلقت الاثنين، الدورة الخامسة والأربعون لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة في مكتب جنيف بسويسرا.

ووجهت باشليت في خطاب ألقته خلال افتتاح المجلس المؤلف من 47 عضواً، تحذيرات بشأن قضايا دولية.

وأوضحت أن الحريق الذي اندلع بمخيم "موريا" للاجئين في جزيرة ميديللي (ليسبوس) باليونان، أثّر بشكل خطير على حياة آلاف اللاجئين.

فيما دعت المسؤولة الأممية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للتضامن المشترك وتحمُّل المسؤولية بشأن هذه القضية.

وأضافت أن ترحيل دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين وإعادتهم بشكل جماعي عبر حدودها البحرية والبرية ينتهك التزاماتها القانونية، ويمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة، في إشارة إلى إجبار اليونان طالبي اللجوء على العودة إلى الأراضي التركية.

ودعت لإجراء تحقيق مستقل في هذه المعاملة للمهاجرين غير القانونيين، مشيرة إلى أن الدول ملزمة بالتعاون من أجل ضمان حماية حقوق الإنسان وحياة المهاجرين، بغض النظر عن وضعهم الإداري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us