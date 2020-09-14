سياسة
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اشتية معلقاً على توقيع اتفاقات التطبيع: يوم أسود في تاريخ الأمة العربية
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية تعليقاً على مراسم توقيع اتفاقات التطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين غداً في واشنطن: إنه "يوم أسود في تاريخ الأمة العربية، وهزيمة لمؤسسة الجامعة العربية، التي لم تعد جامعة بل مفرقة، وإسفيناً للتضامن العربي".
اشتية معلقاً على توقيع اتفاقات التطبيع: يوم أسود في تاريخ الأمة العربية
رئيس الوزراء الفلسطيني يصف مراسم توقيع اتفاقات التطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين المقررة بواشنطن بأنها "يوم أسود في تاريخ الأمة العربية"
14 سبتمبر 2020

وصف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الاثنين، مراسم توقيع اتفاقات التطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين المزمعة غداً في واشنطن بأنها "يوم أسود في تاريخ الأمة العربية".

وقال اشتية في بداية الاجتماع الأسبوعي للحكومة في رام الله: "نشهد غداً يوماً أسود في تاريخ الأمة العربية، وهزيمة لمؤسسة الجامعة العربية التي لم تعد جامعة بل مفرقة، وإسفيناً للتضامن العربي".

وأضاف: "سوف يضاف هذا اليوم إلى رزنامة الألم الفلسطيني وسجل الانكسارات العربية".

ودعا اشتية الدول العربية إلى عدم المشاركة في مراسم التوقيع على الاتفاق الإماراتي البحريني الإسرائيلي، والتي ستُجرى برعاية أمريكية.

وقال: "ندعو الدول العربية إلى رفض الخطوة الإماراتية البحرينية وعدم المشاركة بالاحتفالات المقامة غداً".

وأضاف: "يدرس مجلس الوزراء التوصية للرئيس بتصويب علاقة فلسطين مع الجامعة العربية التي تقف صامتة أمام الخرق الفاضح لقراراتها والتي لم ينفذ منها شيء أصلاً، والتي أصبحت رمزاً للعجز العربي".

وقال اشتية: "التطبيع العربي مع إسرائيل هو مساس بالكرامة العربية التي تُمتهن ولا نقبل بذلك".

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني إلى وحدة الصف وقال: "غداً تُقتل مبادرة السلام العربية ويموت التضامن العربي".

والجمعة أعلنت البحرين التوصل إلى اتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، برعاية أمريكية، لتلحق بالإمارات التي سبق أن اتخذت خطوة مماثلة في 13 أغسطس/آب الماضي.

وأعلنت قوى سياسية ومنظمات عربية رفضها بشكل واسع لهذا الاتفاق، وسط اتهامات بأنه "طعنة في ظهر قضية الأمة بعد ضربة مماثلة من الإمارات".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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