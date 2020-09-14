أعلنت الحكومة الألمانية، الاثنين، أن المعارض الروسي أليكسي نافالني تعرض للتسميم بغاز الأعصاب "نوفيتشوك"، الشهر الماضي.

واستندت برلين في إعلانها هذا على نتائج مختبرات مختصة في فرنسا والسويد، بحسب ما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان زايبرت، إنّ المعامل المتخصصة في فرنسا والسويد "أكدت تسميم المعارض الروسي بغاز الأعصاب نوفيتشوك الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية".

وأضاف أنّ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تلقت أيضاً عينات، وتتخذ خطوات لفحصها في مختبراتها.

وفي وقت سابق أكد مختبر عسكري ألماني وجود مادة "نوفيتشوك" في عينات أخذها من نافالني، بحسب المصدر ذاته.

وتدهورت الحالة الصحية للمعارض الروسي عندما كان في رحلة جوية في 20 أغسطس/آب الماضي، ما أجبر الطائرة على الهبوط اضطرارياً في مدينة أومسك الروسية.

ووافق الأطباء الروس، في 21 أغسطس/آب، على السماح بنقل نافالني، المحامي البالغ 44 عاماً والناشط ضد الفساد، من مستشفى في سيبيريا، بناء على طلب أقاربه، إلى برلين لتلقي العلاج.

وفي 6 سبتمبر/أيلول الجاري، ألمحت برلين إلى فرض عقوبات محتملة على روسيا إذا لم تقدّم الأخيرة "في الأيام المقبلة" توضيحات بشأن قضية تسميم نافالني. في حين رجح متحدث باسم حكومة ألمانيا، الأسبوع الماضي، أن يكون المعارض الروسي "ضحية اعتداء بالسم"، مبرراً بذلك الحماية التي تقدمها الشرطة لنافالني في المستشفى.

وبناء على ذلك دعت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي موسكو إلى فتح تحقيق في "تسميم" نافالني، في حين قالت موسكو إنها مستعدة لإجراء تحقيق شامل وموضوعي فيما حدث مع المعارض الروسي.