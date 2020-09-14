سياسة
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تركيا.. 1.5 مليار دولار صادرات المنسوجات و10 ملايين للشاي في 8 أشهر
بلغت صادرات المنسوجات المنزلية التركية ملياراً و441 مليوناً و744 ألف دولار، إلى 187 دولة، في حين وصلت صادرات الشاي التركي أسواق وموائد 103دول، وبلغت عائداتها 10 ملايين و772 ألف دولار، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.
تركيا.. 1.5 مليار دولار صادرات المنسوجات و10 ملايين للشاي في 8 أشهر
بحسب اتحاد مصدري أولوداغ، فإن ألمانيا تصدرت البلدان المستوردة للمنسوجات التركية بقيمة 282 مليوناً و771 ألف دولار / AA
14 سبتمبر 2020

بلغت صادرات المنسوجات المنزلية التركية ملياراً و441 مليوناً و744 ألف دولار، إلى 187 دولة، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.

وبحسب اتحاد مصدري أولوداغ، فإن ألمانيا تصدرت البلدان المستوردة للمنسوجات التركية بـ282 مليوناً و771 ألف دولار، تلتها الولايات المتحدة بـ169 مليوناً و161 ألف دولار.

مشيراً إلى أن نسبة الزيادة في الصادرات التركية لكلا البلدين بلغت 31.3 بالمئة خلال الفترة المذكورة.

واحتلت بريطانيا المركز الثالث بـ63 مليوناً و19 ألف دولار، ثم إيطاليا بـ61 مليوناً و790 ألف دولار.

وأظهرت البيانات ارتفاع الصادرات التركية إلى النمسا بنسبة 5 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ ارتفعت من 27 مليوناً و421 ألف دولار إلى 28 مليوناً و775 ألف دولار.

ويشار إلى أن تركيا تحتل مكاناً مرموقاً بين البلدان الأكثر تصديراً للمنسوجات في العالم، وتستحوذ صادراتها على مكانة مهمة في الأسواق الأوروبية.

ومن جهة أخرى وصلت صادرات الشاي التركي، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، إلى أسواق وموائد 103دول، وبلغت عائداتها 10 ملايين و772 ألف دولار.

وبحسب "اتحاد مصدري شرقي البحر الأسود"، صدّرت تركيا خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب 2020، ألفين و753 طناً من الشاي، بنسبة نمو بلغت 15 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وحققت الأرباح التركية من صادرات هذا القطاع نمواً بنسبة 33 بالمئة، مقارنة بالأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي.

وحلّت بلجيكا وألمانيا وجمهورية شمال قبرص التركية والولايات المتحدة الأمريكية وهولندا في قائمة البلدان الأكثر استيراداً للشاي التركي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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