سياسة
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السعودية تسمح لنتفليكس ببث محتوى جنسي مقابل حجب برنامج ينتقد بن سلمان
كشف الرئيس التنفيذي لشركة نتفليكس الإعلامية والسينمائية ريد هاستينغز عن موافقة السعودية على بث مسلسلات تتضمن محتوى جنسياً وإباحياً عبر منصتها في المملكة، مقابل حجب برنامج انتقد ولي العهد محمد بن سلمان.
السعودية تسمح لنتفليكس ببث محتوى جنسي مقابل حجب برنامج ينتقد بن سلمان
نتفليكس تقول إن الرياض سمحت ببث محتوى جنسي بشرط حجب برنامج انتقد ولي العهد السعودي / Reuters
14 سبتمبر 2020

كشف الرئيس التنفيذي لشركة نتفليكس الإعلامية والسينمائية ريد هاستينغز عن موافقة السعودية على بث محتوى جنسي عبر منصتها في الممكة، مقابل حجب برنامج انتقد ولي العهد محمد بن سلمان.

وفي مقابلة أجرتها معه شبكة CNN الأمريكية، أجاب هاستينغز عن تساؤل حول خضوع الشركة لطلب الرياض حجب برنامج "حسن منهاج" الساخر، مطلع عام 2019، بالقول إن ذلك القرار لم يكن سهلاً، لكن نتفليكس تمكنت في المقابل من بث مسلسلات تتضمن محتوى جنسياً وإباحياً ومسلسلات حول الشذوذ.

ووجه "منهاج" انتقادات لاذعة للمملكة وبن سلمان بشأن قضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول عام 2018.

وأشار هاستينغز بسخرية إلى أن المنصة حجبت البرنامج عن تطبيقها الخاص داخل المملكة، في حين تواصل بثه عبر موقع "يوتيوب".

وفي يناير/كانون الثاني من العام 2019 سحبت تنفليكس إحدى حلقات برنامج “باتريوت آكت” من خدمة البث في السعودية، بعد أن انتقدت حادثة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال المدير التنفيذي المشارك لنتفليكس إنه كان “قراراً صعباً للغاية“، مضيفاً أن الشركة تمكنت من إبقاء الحلقة في المملكة العربية السعودية على يوتيوب ولكن ليس على نتفليكس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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