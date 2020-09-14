سياسة
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الخارجية التركية: مذكرة التفاهم بين واشنطن وإدارة جنوب قبرص لا تخدم السلام
قالت وزارة الخارجية التركية إن مذكرة التفاهم المبرمة بين واشنطن وإدارة جنوب قبرص بشأن زيادة التعاون في القضايا الأمنية والعسكرية لا تخدم السلام والاستقرار في شرق المتوسط. مؤكدة أنها ستلحق أضراراً بالمساعي الرامية لحل أزمة جزيرة قبرص.
الخارجية التركية: مذكرة التفاهم بين واشنطن وإدارة جنوب قبرص لا تخدم السلام
حامي أقصوي قال إن رفع الولايات المتحدة الأمريكية حظر السلاح عن إدارة قبرص الرومية أخلّ بالتوازن بين شطري الجزيرة، وزاد من التوتر القائم في شرق المتوسط / AA
14 سبتمبر 2020

قالت وزارة الخارجية التركية إن مذكرة التفاهم المبرمة بين واشنطن وإدارة جنوب قبرص بشأن زيادة التعاون في القضايا الأمنية والعسكرية لا تخدم السلام والاستقرار في شرق المتوسط.

جاء ذلك في بيان صادر عن الناطق باسم الخارجية التركية حامي أقصوي فجر الاثنين.

وأوضح أقصوي أن مذكرة التفاهم ستلحق أضراراً بالمساعي الرامية لحل أزمة جزيرة قبرص.

وأضاف أن رفع الولايات المتحدة الأمريكية حظر السلاح عن إدارة جنوب قبرص أخلّ بالتوازن بين شطري الجزيرة، وزاد من التوتر القائم في شرق المتوسط.

وأشار إلى أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى إدارة جنوب قبرص، وامتناعه عن زيارة جمهورية شمال قبرص التركية، مخالف للأعراف.

وتابع: "تجاهل واشنطن لأتراك جزيرة قبرص الذين يتمتعون بحقوق متساوية مع المجتمع اليوناني، يدفع الشطر الجنوبي إلى تمكين موقفه الرافض للحل".

ودعا الناطق باسم الخارجية التركية الولايات المتحدة للعودة إلى سياساتها المحايدة حيال أزمة جزيرة قبرص، والمساهمة بشكل إيجابي في المساعي الرامية لحل المشاكل القائمة.

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو زار قبل يومين إدارة جنوب قبرص، ووقع على هامش الزيارة مذكرة تفاهم بشأن زيادة التعاون في القضايا الأمنية والعسكرية بين الطرفين. كما أعلنت الخارجية الأمريكية أن مذكرة التفاهم تشمل إنشاء مركز الأمن البري والبحري والمواني في قبرص.

وتشهد منطقة شرق المتوسط توتراً إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع إدارة جنوب قبرص وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.

كما تتجاهل أثينا التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرق المتوسط، وبحر إيجة، وإيجاد حلول عادلة للمشاكل.

في حين يجدد الجانب التركي موقفه الحازم حيال اتخاذ التدابير اللازمة ضد الخطوات أحادية الجانب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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