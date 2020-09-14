سياسة
2 دقيقة قراءة
نتنياهو: التطبيع مع الإمارات والبحرين سيضخ مليارات إلى اقتصادنا
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّ اتفاقيتي السلام اللتين سيوقعهما مع الإمارات والبحرين في واشنطن "ستضخان المليارات إلى اقتصاد إسرائيل وستوحدان السلام الدبلوماسي مع السلام الاقتصادي".
نتنياهو: التطبيع مع الإمارات والبحرين سيضخ مليارات إلى اقتصادنا
نتنياهو يعلن أن التطبيع مع الإمارات والبحرين سيضخ مليارات إلى الاقتصاد الإسرائيلي / Reuters
14 سبتمبر 2020

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إنّ اتفاقيتي السلام اللتين سيوقعهما مع الإمارات والبحرين في واشنطن "ستضخان المليارات إلى اقتصاد إسرائيل".

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها نتنياهو قبيل ركوبه الطائرة التي أقلعت من مدينة تل أبيب إلى واشنطن، لحضور مراسم توقيع اتفاقيتي التطبيع مع الإمارات والبحرين، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وقال نتنياهو، بحسب بيان صدر عن مكتبه جمع تصريحاته: "هذه الاتفاقيات ستوحد السلام الدبلوماسي مع السلام الاقتصادي، وستضخ المليارات إلى اقتصادنا من خلال الاستثمارات والتعاون والمشاريع المشتركة".

وأضاف: "أسافر لتحقيق السلام مقابل السلام، وتوصلنا إلى اتفاقيتي سلام خلال شهر واحد فقط، هذا عصر جديد".

ومساء الأحد تظاهر عشرات الإسرائيليين عند مدخل مطار "بن غوريون" في تل أبيب، احتجاجاً على سفر نتنياهو تزامناً مع مصادقة الحكومة على إغلاق كامل لمدة 3 أسابيع اعتباراً من الجمعة المقبل، في إطار مجابهة تفشي كورونا.

ويتظاهر أسبوعياً آلاف الإسرائيليين في أنحاء البلاد ضد نتنياهو وحكومته، على خلفية "سوء إدارة أزمة كورونا"، واتهامات بالفساد.

والجمعة أعلنت البحرين التوصل إلى اتفاق لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل برعاية أمريكية، لتلحق بالإمارات التي سبق أن اتخذت خطوة مماثلة في 13 أغسطس/آب الماضي.

ومن المتوقع إجراء مراسم توقيع الاتفاقين، الثلاثاء المقبل، في البيت الأبيض بحضور رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو ووزيري الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، والبحريني عبد اللطيف الزياني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us