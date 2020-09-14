سياسة
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سفينة "القانوني" التركية تقترب من التنقيب في البحر الأسود
قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي إن العد التنازلي لانطلاق سفينة القانوني نحو البحر الأسود للتنقيب عن الطاقة قد بدأ. وأضاف أن السفينة انضمت إلى صفوف مؤسسة البترول التركية مطلع العام الجاري، ليرتفع عدد السفن التركية المخصصة للتنقيب إلى 3 سفن.
سفينة "القانوني" التركية تقترب من التنقيب في البحر الأسود
الوزير قال إن سفينة القانوني ستبدأ أعمال تنقيبها في البحر الأسود وستضفي قوة على قوة سفينة الفاتح / AA
14 سبتمبر 2020

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، بدء العد التنازلي لانطلاق سفينة "القانوني" نحو البحر الأسود من أجل التنقيب عن الطاقة.

وقال دونماز عبر تويتر، مساء الأحد: "لقد بدأ العد التنازلي. أسطولنا الذي يعد رمز استقلالنا بمجال الطاقة في بحارنا، سوف يزداد قوة مع عضوه الجديد".

وأضاف الوزير: "سفينتنا القانوني للتنقيب التي تتواصل أعمال تجهيزها، ستبدأ أعمال تنقيبها في البحر الأسود وستضفي قوة على قوة (سفينة) الفاتح".

وانضمت سفينة "القانوني" إلى صفوف مؤسسة البترول التركية مطلع العام الجاري، ليرتفع بذلك عدد السفن التركية المخصصة للتنقيب إلى 3 سفن.

ومنتصف أغسطس/آب الماضي، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أن سفينة "الفاتح" اكتشفت أكبر حقل للغاز الطبيعي في تاريخ البلاد بالبحر الأسود.

والحقل المكتشف قد يفتح الباب أمام حقول أخرى في المنطقة، في حين تواصل السلطات التركية عمليات التنقيب في مياهها بمنطقة شرق البحر المتوسط.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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