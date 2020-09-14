أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، بدء العد التنازلي لانطلاق سفينة "القانوني" نحو البحر الأسود من أجل التنقيب عن الطاقة.

وقال دونماز عبر تويتر، مساء الأحد: "لقد بدأ العد التنازلي. أسطولنا الذي يعد رمز استقلالنا بمجال الطاقة في بحارنا، سوف يزداد قوة مع عضوه الجديد".

وأضاف الوزير: "سفينتنا القانوني للتنقيب التي تتواصل أعمال تجهيزها، ستبدأ أعمال تنقيبها في البحر الأسود وستضفي قوة على قوة (سفينة) الفاتح".

وانضمت سفينة "القانوني" إلى صفوف مؤسسة البترول التركية مطلع العام الجاري، ليرتفع بذلك عدد السفن التركية المخصصة للتنقيب إلى 3 سفن.

ومنتصف أغسطس/آب الماضي، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أن سفينة "الفاتح" اكتشفت أكبر حقل للغاز الطبيعي في تاريخ البلاد بالبحر الأسود.

والحقل المكتشف قد يفتح الباب أمام حقول أخرى في المنطقة، في حين تواصل السلطات التركية عمليات التنقيب في مياهها بمنطقة شرق البحر المتوسط.