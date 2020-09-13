سياسة
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تركيا.. احتجاجات على إعادة "شارلي إيبدو" نشر صور مسيئة للرسول الكريم
شارك العديد من المواطنين الأتراك في وقفة احتجاجية بميدان بيازيد، بإسطنبول، احتجاجاً على إعادة المجلة الفرنسية الساخرة "شارلي إيبدو" نشر رسوم كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد عليه الصلاة السلام.
تركيا.. احتجاجات على إعادة "شارلي إيبدو" نشر صور مسيئة للرسول الكريم
أتراك يحتجون على إعادة "شارلي إيبدو" نشر صور مسيئة للرسول / AA
13 سبتمبر 2020

شارك العديد من المواطنين الأتراك، الأحد، في وقفة احتجاجية بميدان بيازيد، بإسطنبول، احتجاجاً على إعادة المجلة الفرنسية الساخرة "شارلي إيبدو" نشر رسوم كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد عليه الصلاة السلام.

وفي الوقفة التي نظمتها مجموعة "منبر شفق 40"، استهلها المحتجون، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاه قراءة بيان أمام الصحفيين.

واستنكر البيان، الأفعال المسيئة التي تستهدف نبي الإسلام، والقرآن الكريم، من قبل من أسموهم "الإمبرياليين الصليبيين، والصهيونية".

واتهم البيان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه يساند نشر المجلة للرسوم المسيئة بوصفه أنها "حرية تعبير".

والأربعاء، بدأت محاكمة 14 متهماً بالاشتراك في هجوم مسلح في يناير/كانون الثاني 2015، على مقر "شارلي إيبدو" في العاصمة الفرنسية باريس، ما أسفر عن 12 قتيلاً و11 جريحاً من موظفيها.

وجاء الهجوم، آنذاك، بعد حالة غضب واسعة سادت العالم الإسلامي جراء قيام "شارلي إيبدو"، بنشر 12 رسماً كاريكاتوريا مسيئاً للنبي محمد عليه السلام.

وأعادت المجلة نشر الرسوم ذاتها في عددها الصادر الثلاثاء الماضي.

وكتب رئيس تحرير "شارلي إيبدو" لوران سوريسو، في افتتاحية العدد: "لن نستسلم أبداً".

وأضاف: "كثيراً ما طُلب منا منذ يناير/كانون الثاني 2015، إنتاج رسوم كاريكاتورية أخرى لـ (النبي) محمد، لكننا رفضنا دائماً القيام بذلك، ليس لأنه أمر محظور، إذ يسمح القانون لنا به".

وتابع مستدركاً: "والآن نعيد نشر الرسوم لأن الأمر ضروري بالنسبة إلينا، مع بدء محاكمة المتهمين في الهجمات ".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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