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وزير الدفاع التركي يقول إن بلاده تساعد الأشقاء الليبيين في تأسيس جيشهم النظامي، وعريقات يؤكد أن اتفاقيات التطبيع تمهد لإنشاء تحالفات عسكرية تقودها إسرائيل.

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أقار: ندعم الليبيين لتأسيس جيش نظامي وندعو أثينا لعدم الانجرار وراء ماكرون

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، إن بلاده تساعد الأشقاء الليبيين في تأسيس جيشهم النظامي وتدعمهم لتحقيق وحدة بلادهم. مشيراً إلى أن الكثير من البلدان والمؤسسات تلتزم الصمت إزاء اعتداءات (الجنرال الانقلابي خليفة) حفتر ومليشياته في ليبيا. [الأناضول]

وفي معرض حديثه عن تطور الأوضاع شرق المتوسط، دعا أقار اليونان إلى عدم الانجرار وراء مبادرات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يسعى لتغطية إفلاسه السياسي. [TRTعربي]

وأكد أنه يتعين على الشعب اليوناني عدم الانجرار وراء المبادرات التي يقودها ماكرون "لإنقاذ نفسه"، مشدداً على ضرورة تخلي اليونان عن التصرفات المستفزة التي من شأنها تصعيد التوتر. [TRTعربي]

عريقات: "التطبيع" يُمهد لإنشاء تحالفات عسكرية تقودها إسرائيل

قال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأحد، إن اتفاقيتي التطبيع بين الإمارات والبحرين مع إسرائيل تُمهدان لإنشاء تحالفات عسكرية تقودها إسرائيل في المنطقة. [TRTعربي]

وأضاف عريقات، في مؤتمر صحفي عقده في رام الله (افتراضياً): "لن تكون إسرائيل أداة لأمن العرب، بل عاملاً رئيسياً لتقويض أمن الدول العربية، وأي دولة تنهض". [TRTعربي]

وقال عريقات: "نحن نشهد اليوم ميلاد تحالفات عسكرية تقودها إسرائيل في المنطقة، تنفيذاً لرؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، التي تقوم على مبدأ أن الدول وُجدت لتكون قوية، وإن لم تكن قوية، تجد من يحميها وتدفع الثمن المناسب، وهو ما يحدث مع تلك الدول العربية التي توقع اتفاقيات حماية مع إسرائيل". [TRTعربي]