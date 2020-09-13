قتل متظاهر شرقي ليبيا جراء إطلاق مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر النار على محتجين على الأوضاع المعيشية، فيما قررت المليشيات أيضاً منع التظاهر ليلاً ببنغازي.

جاء ذلك بحسب ما نقله إعلام محلي ليبي، بينه قناتا "ليبيا الأحرار" و"فبراير"، مساء الأحد.

وقالت "منظمة رصد الجرائم الليبية" (حقوقية)، إن متظاهراً يدعى سعيد البرعصي قتل وأصيب آخر إثر إطلاق النار على متظاهرين في المرج (شرق) الخاضعة لسيطرة حفتر البارحة.

ودعت المنظمة إلى فتح تحقيق عاجل في الواقعة، وفق قناة "ليبيا الأحرار".

وأوضحت القناة أيضاً أن محتجين خرجوا في بنغازي السبت، منددين بالأوضاع المعيشية، دون أن تشير لسقوط قتلى أو مصابين.

والجمعة، أُصيب 5 مدنيين في مدينة البيضاء والمرج شرقي بنغازي، جراء إطلاق مليشيا حفتر النار على محتجين منددين بالأوضاع المعيشية، أيضاً.

ونقلت قناة "فبراير"، مساء الأحد، قراراً أعلنه أحمد المسماري، متحدث مليشيا حفتر، يقضي بمنع التظاهرات ليلاً في بنغازي.

وقال إن "الأوامر صدرت بمنع المظاهرات ليلاً".

وزعم المسماري أن هذا القرار "حتى لا تنهار الحالة الأمنية في بنغازي".

والخميس والجمعة، شهدت مناطق عدة في بنغازي ، احتجاجات غاضبة ضد تردي الخدمات وتدني مستوى المعيشة في المدينة الخاضعة لسيطرة حفتر.

ويقول ليبيون في بنغازي إن المدينة تشهد انقطاعا للتيار الكهربائي يمتد لفترات طويلة يومياً، فضلاً عن ارتفاع أسعار الوقود والسلع والمواد الغذائية.

ومطلع أغسطس/آب الماضي، بدأت دعوات التظاهر في بنغازي ضد تدهور الأوضاع الاجتماعية وتغول الفساد، وفي 23 من نفس الشهر خرجت مظاهرات في بنغازي، وعدة مدن بينها سرت (شمال) وسبها (جنوب)، وتلتها مظاهرة في مدينة القبة معقل عقيلة صالح رئيس برلمان طبرق.

وقمعت مليشيا حفتر هذه المظاهرات بالقوة، واعتقلت 5 في بنغازي و80 بسرت، بحسب منظمة رصد الجرائم الليبية (حقوقية).