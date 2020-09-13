سياسة
2 دقيقة قراءة
بنغازي.. مليشيا حفتر تقتل متظاهراً بالرصاص وتمنع المسيرات ليلاً
قتل متظاهر شرقي ليبيا جراء إطلاق مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر النار على محتجين على الأوضاع المعيشية.
بنغازي.. مليشيا حفتر تقتل متظاهراً بالرصاص وتمنع المسيرات ليلاً
 مليشيا حفتر تقتل متظاهراً بالرصاص وتمنع المسيرات ليلاً / AFP
13 سبتمبر 2020

قتل متظاهر شرقي ليبيا جراء إطلاق مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر النار على محتجين على الأوضاع المعيشية، فيما قررت المليشيات أيضاً منع التظاهر ليلاً ببنغازي.

جاء ذلك بحسب ما نقله إعلام محلي ليبي، بينه قناتا "ليبيا الأحرار" و"فبراير"، مساء الأحد.

وقالت "منظمة رصد الجرائم الليبية" (حقوقية)، إن متظاهراً يدعى سعيد البرعصي قتل وأصيب آخر إثر إطلاق النار على متظاهرين في المرج (شرق) الخاضعة لسيطرة حفتر البارحة.

ودعت المنظمة إلى فتح تحقيق عاجل في الواقعة، وفق قناة "ليبيا الأحرار".

وأوضحت القناة أيضاً أن محتجين خرجوا في بنغازي السبت، منددين بالأوضاع المعيشية، دون أن تشير لسقوط قتلى أو مصابين.

والجمعة، أُصيب 5 مدنيين في مدينة البيضاء والمرج شرقي بنغازي، جراء إطلاق مليشيا حفتر النار على محتجين منددين بالأوضاع المعيشية، أيضاً.

ونقلت قناة "فبراير"، مساء الأحد، قراراً أعلنه أحمد المسماري، متحدث مليشيا حفتر، يقضي بمنع التظاهرات ليلاً في بنغازي.

وقال إن "الأوامر صدرت بمنع المظاهرات ليلاً".

وزعم المسماري أن هذا القرار "حتى لا تنهار الحالة الأمنية في بنغازي".

والخميس والجمعة، شهدت مناطق عدة في بنغازي ، احتجاجات غاضبة ضد تردي الخدمات وتدني مستوى المعيشة في المدينة الخاضعة لسيطرة حفتر.

ويقول ليبيون في بنغازي إن المدينة تشهد انقطاعا للتيار الكهربائي يمتد لفترات طويلة يومياً، فضلاً عن ارتفاع أسعار الوقود والسلع والمواد الغذائية.

ومطلع أغسطس/آب الماضي، بدأت دعوات التظاهر في بنغازي ضد تدهور الأوضاع الاجتماعية وتغول الفساد، وفي 23 من نفس الشهر خرجت مظاهرات في بنغازي، وعدة مدن بينها سرت (شمال) وسبها (جنوب)، وتلتها مظاهرة في مدينة القبة معقل عقيلة صالح رئيس برلمان طبرق.

وقمعت مليشيا حفتر هذه المظاهرات بالقوة، واعتقلت 5 في بنغازي و80 بسرت، بحسب منظمة رصد الجرائم الليبية (حقوقية).

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us