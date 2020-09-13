أعلنت جمعية "الوفاق الوطني الإسلامية"، أكبر جهة معارضة في البحرين، الأحد، أن النظام الحاكم "يجبر جهات داخل البلاد على تأييد التطبيع" مع إسرائيل.

وعبر حسابها الموثق بـ"تويتر"، قالت الجمعية (منحلة): "تلقت عدة مؤسسات رياضية ودينية ومجتمعية ترهيباً وتخويفاً من قبل النظام في البحرين لإجبارهم على إصدار مواقف مؤيدة للاتفاق مع الكيان الصهيوني".

وأضافت: "النظام البحريني يمارس الترهيب والتهديد لإجبار بعض المؤسسات على تأييد اتفاقه مع الكيان الصهيوني".

ونقلت الجمعية الأحد، بياناً عن رجل الدين البحريني البارز، آية الله الشيخ عيسى قاسم، يعلن فيه رفض تطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل، داعياً شعوب المنطقة للمقاومة.

ولم يتسن الحصول على تعليق من السلطات بشأن تلك الاتهامات، غير أن وكالة الأنباء البحرينية الرسمية منذ إعلان الاتفاق تنقل بيانات عديدة تؤيد قرار التطبيع مع إسرائيل.

والجمعة، أعلنت جمعية "الوفاق" رفضها للاتفاق عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، انضمام البحرين إلى الإمارات في التطبيع مع إسرائيل.

والجمعة، أعلنت البحرين، التوصل إلى اتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، برعاية أمريكية، لتلحق بذلك بالإمارات التي سبق واتخذت خطوة مماثلة في 13 أغسطس/آب الماضي.

ومن المتوقع إجراء مراسم توقيع الاتفاقين، الثلاثاء المقبل، في البيت الأبيض بحضور رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو ووزيري الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، والبحريني عبد اللطيف الزياني.

وبعد إعلان المنامة، تكون البحرين الدولة العربية الرابعة التي تعلن عن توقيع اتفاقية تطبيع مع إسرائيل، بعد مصر (1979)، والأردن (1994)، والإمارات (2020).