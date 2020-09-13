سياسة
2 دقيقة قراءة
منسوب مياه النيل في السودان يبدأ الانخفاض بعد الفيضانات المدمّرة
بدأ منسوب مياه النيل في السودان بالانخفاض بعد أن بلغ مستويات قياسية هذا العام، ما تسبب بفيضانات في مختلف أنحاء البلاد، وفق ما أعلنت وزارة الري والموارد المائية، الأحد.
منسوب مياه النيل في السودان يبدأ الانخفاض بعد الفيضانات المدمّرة
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوشا) أعلن أنّ أكثر من نصف مليون سوداني تضرّروا من الفيضانات / Reuters
13 سبتمبر 2020

بدأ منسوب مياه النيل في السودان بالانخفاض بعد أن بلغ مستويات قياسية هذا العام، ما تسبب بفيضانات في مختلف أنحاء البلاد، وفق ما أعلنت وزارة الري والموارد المائية، الأحد.

وعادة ما يشهد السودان هطل أمطار غزيرة في الفترة الممتدة بين يونيو/حزيران وأكتوبر/تشرين الأول، وفيضانات عارمة سنوياً.

لكن المسؤولين أعلنوا أن هذا العام شهد ارتفاعاً قياسياً لمنسوب مياه النيل الأزرق، الذي يلتقي مع النيل الأبيض في الخرطوم لتشكيل نهر النيل.

وفي السابع من سبتمبر/أيلول بلغ ارتفاع منسوب المياه 17,67 متر، لينخفض الأحد إلى 17,36 متر وفق الوزارة، التي أوضحت أن الانخفاض سُجِّل في مراكز مراقبة عدة في أنحاء البلاد.

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوشا)، الخميس، أنّ أكثر من نصف مليون سوداني يتوزّعون على غالبية ولايات البلاد تضرّروا من الفيضانات، التي دمّرت عدداً من المنازل أو ألحقت بها أضراراً، وخلقت ظروفاً مثالية لتفشّي أمراض تنتقل بالمياه.

ووفقاً للدفاع المدني السوداني، لقي 106 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 54 آخرون بجروح جرّاء الفيضانات.

ودفعت الفيضانات الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه النيل إلى مستوى غير مسبوق منذ بدء رصد النهر قبل أكثر من مئة عام، وزارة الداخلية السودانية إلى إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us