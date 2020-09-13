قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن عائدات بلاده من صادرات النفط انخفضت من 120 إلى 20 مليار دولار، خلال السنوات الـ8 الأخيرة.

ولفت في كلمة له خلال حفل انطلاق العام الدراسي الجديد في جامعات إيران، إلى أن بلاده تتعرض لعقوبات اقتصادية قل نظيرها في تاريخ العالم.

وأضاف أنه بينما كانت عائدات إيران النفطية 120 مليار دولار عام 2011، انخفضت إلى 20 مليار دولار العام الماضي، موضحاً أن هذا الانخفاض يظهر مدى الصعوبات التي يتعرض لها المجتمع الإيراني.

وشدد روحاني على زيادة التركيز على الإنتاج المحلي في بلاده، مبيناً في الوقت ذاته أن مواصلة العيش صعبة للغاية من دون إقامة علاقات مع دول العالم.

ويعاني الاقتصاد الإيراني من انهيار بفعل العقوبات الأمريكية على طهران، زادت وتيرته مؤخراً من جراء وباء كورونا.

وتسببت العقوبات الأمريكية في تقليص إنتاج إيران من النفط الخام إلى متوسط 1.9 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ3.85 ملايين قبل العقوبات وفق بيانات "أوبك"، في حين تراجعت الصادرات إلى أقل من 100 ألف برميل يومياً.

وقلصت العقوبات حجم الاقتصاد المحلي في إيران، نتيجة عقوبات على صادرات عدد من الصناعات، وواردات مواد خام تدخل في عدة قطاعات صناعية.