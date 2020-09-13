زار وزير الدفاع التركي خلوصي أقار وقادة القوات الثلاث منطقة كاش التابعة لمحافظة أنطاليا المقابلة لجزيرة ميس، الأحد.

وقال أقار تعليقاً على التطورات مع اليونان في شرق المتوسط: "نحن دائماً إلى جانب الحوار وحسن الجوار".

وأضاف: "نحن دائماً إلى جانب السلام، في حال تلبية طلباتنا فنحن إلى جانب الحوار والحل، وننتظر من الطرف الآخر الشيء نفسه".

وتشهد منطقة شرق المتوسط توتراً إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع إدارة جنوب قبرص وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.

كما تتجاهل أثينا التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرق المتوسط، وبحر إيجه، وإيجاد حلول عادلة للمشاكل.

فيما يجدد الجانب التركي موقفه الحازم حيال اتخاذ التدابير اللازمة ضد الخطوات أحادية الجانب.