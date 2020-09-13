أسعفت قوات الأمن التركية، الأحد، طفلة سورية أُصيبت برصاص مطاطي في ساقها أطلق من الجانب اليوناني، خلال محاولتها اجتياز الحدود بين البلدين.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول بأنّ قوات الأمن التركية علمت بوجود 9 طالبي لجوء سوريين، في قضاء مريج بولاية أدرنة شمال غربي تركيا، على الحدود مع اليونان، بينهم الطفلة غازين عبدو (8 سنوات) المُصابة برصاص مطاطي في ساقها.

وأضاف أن الأمن التركي أسعف الطفلة المصابة وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال الأخ الأكبر لغازين، نزار عبدو (19 عاماً)، للأناضول إنهم قدموا إلى الحدود اليونانية بهدف العبور إلى أوروبا.

وأشار إلى أنهم سبق أن جربوا المرور مع عائلتهم عبر الحدود التركية اليونانية ولم ينجحوا.

وأضاف: "لقد تعرضنا للضرب من قبل الجنود اليونانيين على الحدود، وأصيبت أختي في ساقها برصاص مطاطي أطلقوه باتجاهنا، وتعرضنا للإهانة".

وتابع: "ساعدتنا الشرطة التركية واصطحبونا إلى المخفر ونقلوا أختي إلى المستشفى"، معبراً عن شكره لتركيا.

وعقب إتمام الإجراءات تم إرسال طالبي اللجوء إلى دائرة الهجرة في ولاية أدرنة.