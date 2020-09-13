تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين، السبت، للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته، منتقدين إدارتها لأزمة فيروس كورونا.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" على موقعها الإلكتروني: "إنه وللأسبوع الـ12 على التوالي، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين ضد نتنياهو وحكومته، مطالبين باستقالتها".

وتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين حاملين الأعلام واللافتات عند أكثر من 300 جسر وتقاطع في مختلف المناطق، بحسب الصحيفة.

وأشارت إلى "أن أكثر من 10 آلاف إسرائيلي تظاهروا أمام مقر إقامة نتنياهو في مدينة القدس".

وشارك زعيم المعارضة في إسرائيل في التظاهرة بمدينة القدس، بحسب "يديعوت أحرونوت".

ويقول مراقبون إن الاحتجاجات تتصاعد بشكل خطير مؤخراً ضد نتنياهو، المتهم بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال، في 3 قضايا فساد.

وانطلقت محاكمة نتنياهو في 24 مايو/أيار الماضي، ومن المتوقع أن تستغرق من عامين إلى 3 أعوام، بحسب تقديرات نشرتها صحف إسرائيلية.

وطالب المتظاهرون بعدم تنفيذ إغلاق محتمل اعتباراً من نهاية الأسبوع الجاري.

ومن المتوقع أن تصدق الحكومة، الأحد، على فرض إغلاق عام لمدة أسبوعين اعتباراً من يوم الجمعة المقبل، في إطار جهود مكافحة تفشي كورونا.

ومنذ يونيو/حزيران الماضي عادت إسرائيل إلى تسجيل ارتفاع ملحوظ في أعداد المصابين، بالرغم من الإجراءات العديدة التي اتخذتها الحكومة.

والأسبوع الماضي تم كسر حاجز 4 آلاف إصابة يومية، كما تعتبر إسرائيل الأعلى في العالم من حيث عدد الإصابات بالنسبة إلى عدد السكان.