سياسة
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عزام الأحمد: خلال ساعات ستُعلَن قيادة موحدة للمقاومة الفلسطينية
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، مساء السبت، إنه سيتم الإعلان عن القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية خلال الساعات القادمة.
عزام الأحمد: خلال ساعات ستُعلَن قيادة موحدة للمقاومة الفلسطينية
شدد الأحمد على ضرورة إنهاء الانقسام السياسي الفلسطيني، وتحقيق الوحدة الوطنية / AA
13 سبتمبر 2020

كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، مساء السبت، عن قرب الإعلان عن القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية الفلسطينية.

وخلال لقائه عبر تلفزيون فلسطين (رسمي)، قال الأحمد: "خلال الساعات القادمة سيتم الإعلان عن القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية"، دون تفاصيل أكثر.

ولم يتسن الحصول على تعليقات من الفصائل المسلحة بشأن ما ذكره الأحمد.

وفي 4 سبتمبر/أيلول الجاري اتفق الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية، خلال اجتماع برام الله وبيروت، على تفعيل "المقاومة الشعبية الشاملة" ضد إسرائيل وتطويرها، مع تشكيل لجنة لقيادتها وأخرى لتقديم رؤية لإنهاء الانقسام.

وأضاف الأحمد: "يوم الثلاثاء (المقبل) يوم مفصلي، حتى ترد الفصائل على الرويبضة (لم يسمه)".

والجمعة أعلنت البحرين التوصل إلى اتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، برعاية أمريكية، لتلحق بذلك بالإمارات التي سبق أن اتخذت خطوة مماثلة في 13 أغسطس/آب الماضي.

ومن المتوقع إجراء مراسم توقيع الاتفاقين، الثلاثاء، في البيت الأبيض بحضور رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، ووزيري الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، والبحريني عبد اللطيف الزياني.

وتابع الأحمد: "ندرس وضع الجامعة العربية، والأيام المقبلة الأفعال ستتحدث عن نفسها".

والأربعاء قال مسؤولون فلسطينيون إن جامعة الدول العربية أحبطت مشروع قرار فلسطيني يدين "التطبيع"، خلال اجتماع عادي على مستوى وزراء الخارجية.

كما شدد الأحمد على ضرورة إنهاء الانقسام السياسي الفلسطيني، وتحقيق الوحدة الوطنية.

ويسود أراضي السلطة الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) انقسام سياسي منذ يونيو/حزيران 2007، بسبب خلافات حادة بين "فتح" و"حماس"، لم تفلح وساطات إقليمية ودولية في إنهائها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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