سياسة
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سحب دخانية تنبعث من مرفأ بيروت إثر تجدد حريق الخميس
تجدد حريق اندلع قبل يومين في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت ولكن بشكل أقل ممَّا كان عليه. ويعمل الدفاع المدني على إخماد ألسنة الدخان من داخل المرفأ.
سحب دخانية تنبعث من مرفأ بيروت إثر تجدد حريق الخميس
حريق جديد في مستودع للإطارات والزيوت بمرفأ بيروت / Reuters
13 سبتمبر 2020

انبعثت سحب دخانية، ليل السبت، من مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، مع تجدد حريق اندلع قبل يومين، ولكن بشكل أقل ممَّا كان عليه.

وأفاد مراسل الأناضول بأن الدفاع المدني يعمل على إخماد ألسنة الدخان من داخل المرفأ.

في حين نقلت وسائل إعلام محلية أيضاً نبأ تجدد الحريق، بينها صحيفة "النهار" الخاصة، وقال مسؤول عمليات الإطفاء في المرفأ الضابط ميشال المر، لقناة "الجديد": إن "ما حدث ليس حريقاً جديداً، إنما أفران من بقايا الحريق السابق يجري تبريدها وسيارات الإطفاء لم تغادر المرفأ منذ أيام".

في حين قال الضابط علي نجم من فوج إطفاء بيروت للقناة ذاتها: إن "الدخان الأبيض ناجم عن تبخر المياه وعمليات تقليب مخلفات الحريق".

ولم تصدر إفادة رسمية بخصوص الأمر حتى الساعة (21.45 تغ).

والخميس أعلن الجيش اللبناني وقوع حريق جديد في مرفأ بيروت، شاركت طوافاته في إخماده، وكشف عبر تويتر أن الشرطة العسكرية "باشرت التحقيق في الحريق، بإشارة من النيابة العامة العسكرية"، دون التطرق إلى تفاصيل أخرى.

ولم يتم إعلان سقوط ضحايا من جراء حريق الخميس، في حين شدد الرئيس ميشال عون على ضرورة محاسبة المتسببين فيه، دون أن يستبعد فرضية العمل التخريبي.

بدوره أرجع وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار، سبب الحريق إلى "أعمال إصلاح" في المرفأ.

وفي 4 أغسطس/آب الماضي قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، من جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 192 قتيلاً وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، بجانب دمار مادي هائل وخسائر بنحو 15 مليار دولار، بحسب تقدير رسمي غير نهائي.

ووفق تقديرات رسمية أولية، وقع انفجار المرفأ بسبب نحو 2750 طناً من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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