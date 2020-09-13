سياسة
3 دقيقة قراءة
خلاصات من TRT عربي: 13 أغسطس/آب 2020
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 13 أغسطس/آب 2020
 أردوغان قال إن فرنسا تحاول من خلال قوى الوصاية التابعة لها دخول ليبيا من أجل السيطرة على النفط        / AA
13 سبتمبر 2020

أهم الأحداث:

أردوغان يحذر نظيره الفرنسي من المزيد من المشاكل التي سيواجهها معه شخصياً، وقطر وأمريكا تبحثان "السلام الأفغاني".

الجديد علىTRTعربي:

إعلان تطبيع البحرين.. ردود فعل بحرينية وعربية شعبية رافضة

"قاعة أفراح".. حملة افتراضية ساخرة من الجامعة العربية تلقى تفاعلاً واسعاً

شاهد!

إطلاق الغاز على اللاجئين في اليونان

أردوغان يحذّر ماكرون وينصح اليونان

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون من المزيد من المشاكل التي سيواجهها معه شخصياً، داعياً من جهة أخرى اليونان إلى عدم سلوك طرق خاطئة. [TRTعربي]

جاء ذلك في كلمة له، السبت، خلال مشاركته في فعالية بمناسبة ذكرى الانقلاب العسكري في تركيا بتاريخ 12 سبتمبر/أيلول 1980، في جزيرة "الديمقراطية والحريات" الواقعة في بحر مرمرة. [TRTعربي]

وقال أردوغان: "سيد ماكرون، سيكون لديك المزيد من المشاكل معي شخصياً". [TRTعربي]

وأضاف مخاطباً نظيره الفرنسي: "لا تمتلك معلومات تاريخية وتجهل حتى تاريخ فرنسا، فدعك من الانشغال بتركيا وشعبها". [الأناضول]

وتابع أردوغان: "تاريخ إفريقيا هو تاريخ فرنسا، من قتل مليون إنسان في الجزائر هو أنتم، ومن قتل 800 ألف في رواندا هو أنتم. لا يمكنكم أن تعطونا درساً في الإنسانية، عليك أن تعلم هذا أولاً. أنا شخصياً أخبرته بهذا، قلت له: انظر، ليس لديك معلومات تاريخية.. عليك أن تتعلم هذه الأمور أولاً". [الأناضول]

قطر وأمريكا تبحثان "السلام الأفغاني" والناتو يعلن تموضع قواته لدعم السلام

بحث وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ونظيره الأمريكي مايك بومبيو، السبت، مفاوضات السلام الأفغانية الجارية بالعاصمة الدوحة. [TRTعربي]

جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزيرين على هامش مراسم افتتاح المفاوضات الأفغانية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "قنا". [TRTعربي]

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أنه "جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين، ومفاوضات السلام الأفغانية، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك". [TRTعربي]

وأعلن المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان سهيل شاهين، السبت، أن وقف إطلاق النار في أفغانستان سيكون جزءاً من محادثات السلام المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة. [TRTعربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us