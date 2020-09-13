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أردوغان يحذر نظيره الفرنسي من المزيد من المشاكل التي سيواجهها معه شخصياً، وقطر وأمريكا تبحثان "السلام الأفغاني".

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أردوغان يحذّر ماكرون وينصح اليونان

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون من المزيد من المشاكل التي سيواجهها معه شخصياً، داعياً من جهة أخرى اليونان إلى عدم سلوك طرق خاطئة. [TRTعربي]

جاء ذلك في كلمة له، السبت، خلال مشاركته في فعالية بمناسبة ذكرى الانقلاب العسكري في تركيا بتاريخ 12 سبتمبر/أيلول 1980، في جزيرة "الديمقراطية والحريات" الواقعة في بحر مرمرة. [TRTعربي]

وقال أردوغان: "سيد ماكرون، سيكون لديك المزيد من المشاكل معي شخصياً". [TRTعربي]

وأضاف مخاطباً نظيره الفرنسي: "لا تمتلك معلومات تاريخية وتجهل حتى تاريخ فرنسا، فدعك من الانشغال بتركيا وشعبها". [الأناضول]

وتابع أردوغان: "تاريخ إفريقيا هو تاريخ فرنسا، من قتل مليون إنسان في الجزائر هو أنتم، ومن قتل 800 ألف في رواندا هو أنتم. لا يمكنكم أن تعطونا درساً في الإنسانية، عليك أن تعلم هذا أولاً. أنا شخصياً أخبرته بهذا، قلت له: انظر، ليس لديك معلومات تاريخية.. عليك أن تتعلم هذه الأمور أولاً". [الأناضول]

قطر وأمريكا تبحثان "السلام الأفغاني" والناتو يعلن تموضع قواته لدعم السلام

بحث وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ونظيره الأمريكي مايك بومبيو، السبت، مفاوضات السلام الأفغانية الجارية بالعاصمة الدوحة. [TRTعربي]

جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزيرين على هامش مراسم افتتاح المفاوضات الأفغانية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "قنا". [TRTعربي]

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أنه "جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين، ومفاوضات السلام الأفغانية، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك". [TRTعربي]

وأعلن المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان سهيل شاهين، السبت، أن وقف إطلاق النار في أفغانستان سيكون جزءاً من محادثات السلام المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة. [TRTعربي]