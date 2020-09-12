دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى استخلاص العبر من التاريخ، وألا يعطي تركيا دروساً في الإنسانية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها مساء السبت، خلال فعالية نظمها حزبه "العدالة والتنمية"، بمدينة إسطنبول.

وقال الرئيس أردوغان مخاطباً ماكرون: "سبق وأخبرتك هاتفياً بأن تعتبر من التاريخ، وألا تعطي تركيا دروساً في الإنسانية".

وأضاف: "نعرفكم جيداً، فأنتم من قتلتم مليون جزائري، و800 ألف رواندي".

ولفت إلى أن الذين يستهدفون تركيا عبر الإرهاب والضغوط وسلاح الاقتصاد "يسعون لثنينا عن مواقفنا المشرفة والحازمة".

وأكد أردوغان أن تركيا تخوض حالياً كفاحاً صعباً على جبهات متعددة في آن واحد داخل أراضيها وخارجها.

وتابع: "نتعامل مع وجوه مختلفة للإمبريالية، ليس فقط داخل حدودنا، بل في منطقة واسعة تشمل العراق وسوريا والبحر المتوسط ​​وبحر إيجه".

وأشار إلى وجود محاولات بشتى الوسائل لإخضاع تركيا والسيطرة عليها عبر مهاجمة شخصه وحزبه.

وقال إن الدولة العثمانية نشرت السلام والإنسانية في الأماكن التي ذهبت إليها، ويجب على ماكرون أن يتعلم هذا أولاً.

وبيّن الرئيس أردوغان، أن ماكرون لا يتحمل أن يتعلم هذه الأمور، ولأجل ذلك "يصيبهم الجنون".