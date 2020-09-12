سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان لماكرون: اعتبر من التاريخ ولا تعطِ تركيا دروساً في الإنسانية
دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى استخلاص العبر من التاريخ، وألا يعطي تركيا دروساً في الإنسانية. مشيراً إلى أن الدولة العثمانية نشرت السلام والإنسانية في الأماكن التي ذهبت إليها، ويجب على ماكرون أن يتعلم هذا أولاً.
أردوغان لماكرون: اعتبر من التاريخ ولا تعطِ تركيا دروساً في الإنسانية
دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظيره الفرنسي إلى استخلاص العبر من التاريخ، وألا يعطي تركيا دروساً في الإنسانية / AA
12 سبتمبر 2020

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى استخلاص العبر من التاريخ، وألا يعطي تركيا دروساً في الإنسانية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها مساء السبت، خلال فعالية نظمها حزبه "العدالة والتنمية"، بمدينة إسطنبول.

وقال الرئيس أردوغان مخاطباً ماكرون: "سبق وأخبرتك هاتفياً بأن تعتبر من التاريخ، وألا تعطي تركيا دروساً في الإنسانية".

وأضاف: "نعرفكم جيداً، فأنتم من قتلتم مليون جزائري، و800 ألف رواندي".

ولفت إلى أن الذين يستهدفون تركيا عبر الإرهاب والضغوط وسلاح الاقتصاد "يسعون لثنينا عن مواقفنا المشرفة والحازمة".

وأكد أردوغان أن تركيا تخوض حالياً كفاحاً صعباً على جبهات متعددة في آن واحد داخل أراضيها وخارجها.

وتابع: "نتعامل مع وجوه مختلفة للإمبريالية، ليس فقط داخل حدودنا، بل في منطقة واسعة تشمل العراق وسوريا والبحر المتوسط ​​وبحر إيجه".

وأشار إلى وجود محاولات بشتى الوسائل لإخضاع تركيا والسيطرة عليها عبر مهاجمة شخصه وحزبه.

وقال إن الدولة العثمانية نشرت السلام والإنسانية في الأماكن التي ذهبت إليها، ويجب على ماكرون أن يتعلم هذا أولاً.

وبيّن الرئيس أردوغان، أن ماكرون لا يتحمل أن يتعلم هذه الأمور، ولأجل ذلك "يصيبهم الجنون".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us