قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، السبت، إن الأيام التي ستعلن فيها بلاده بشائر جديدة من البحر الأسود، وشرق المتوسط، حول اكتشافات الغاز، باتت قريبة.

جاء ذلك في كلمة له، خلال مشاركته في مراسم إحياء الذكرى 739 لوفاة أرطغرل غازي بن سليمان شاه، بقضاء سوغوت، في ولاية بيلاجيك.

وفيما يخص التوتر شرقي المتوسط، أوضح دونماز أن دولاً لا تمتلك أدنى حقوق في المنطقة تتصرف بشكل بعيد عن المسؤولية، بهدف تحقيق آمالها في تبوء مركز الزعامة بالاتحاد الأوروبي.

وأضاف "في حال استمرت تلك الدول (لم يسمها) بتصرفاتها غير المسؤولة، ستتحمل عواقب ذلك، يجب ألا يلعب أحد بالنار شرق المتوسط".

ومؤخراً، قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن تركيا تتطلع إلى تلقي أخبار سارة بخصوص أعمال التنقيب التي تجريها شرقي المتوسط.

ودخلت تركيا نادي منتجي الغاز عالمياً، مع إعلانها في أغسطس/آب الماضي، كشفاً ضخماً للغاز الطبيعي في مياه البحر الأسود، وسط آمال تحدو البلاد للكشف عن احتياطات إضافية في مياه المتوسط.

تصريحات الرئيس أردوغان، في مؤتمر صحفي، أشارت أن الكشف هو الأكبر في تاريخ تركيا حتى الآن، بإجمالي 320 مليار متر مكعب، فاتحاً الباب أمام تحقيق اكتشافات أخرى في المنطقة.

ويرتقب أن يكون لدخول حقل الغاز التركي على خط الإنتاج، أثر كبير على واردات البلاد من مصادر الطاقة التقليدية، خاصة الغاز الطبيعي المخصص لتوليد الطاقة واحتياجات المصانع والمنازل.