سياسة
2 دقيقة قراءة
وزير الطاقة التركي: نقترب من إعلان بشائر جديدة عن اكتشافات الغاز
قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، السبت، إن الأيام التي ستعلن فيها بلاده بشائر جديدة من البحر الأسود، وشرق المتوسط، حول اكتشافات الغاز، باتت قريبة.
وزير الطاقة التركي: نقترب من إعلان بشائر جديدة عن اكتشافات الغاز
قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز إن موعد الإعلان عن بشائر جديدة حول اكتشافات الغاز بات قريباً           / AA
12 سبتمبر 2020

قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، السبت، إن الأيام التي ستعلن فيها بلاده بشائر جديدة من البحر الأسود، وشرق المتوسط، حول اكتشافات الغاز، باتت قريبة.

جاء ذلك في كلمة له، خلال مشاركته في مراسم إحياء الذكرى 739 لوفاة أرطغرل غازي بن سليمان شاه، بقضاء سوغوت، في ولاية بيلاجيك.

وفيما يخص التوتر شرقي المتوسط، أوضح دونماز أن دولاً لا تمتلك أدنى حقوق في المنطقة تتصرف بشكل بعيد عن المسؤولية، بهدف تحقيق آمالها في تبوء مركز الزعامة بالاتحاد الأوروبي.

وأضاف "في حال استمرت تلك الدول (لم يسمها) بتصرفاتها غير المسؤولة، ستتحمل عواقب ذلك، يجب ألا يلعب أحد بالنار شرق المتوسط".

ومؤخراً، قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن تركيا تتطلع إلى تلقي أخبار سارة بخصوص أعمال التنقيب التي تجريها شرقي المتوسط.

ودخلت تركيا نادي منتجي الغاز عالمياً، مع إعلانها في أغسطس/آب الماضي، كشفاً ضخماً للغاز الطبيعي في مياه البحر الأسود، وسط آمال تحدو البلاد للكشف عن احتياطات إضافية في مياه المتوسط.

تصريحات الرئيس أردوغان، في مؤتمر صحفي، أشارت أن الكشف هو الأكبر في تاريخ تركيا حتى الآن، بإجمالي 320 مليار متر مكعب، فاتحاً الباب أمام تحقيق اكتشافات أخرى في المنطقة.

ويرتقب أن يكون لدخول حقل الغاز التركي على خط الإنتاج، أثر كبير على واردات البلاد من مصادر الطاقة التقليدية، خاصة الغاز الطبيعي المخصص لتوليد الطاقة واحتياجات المصانع والمنازل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us