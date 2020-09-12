سياسة
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بعد غياب 4 أشهر.. "السترات الصفراء" تعود إلى شوارع فرنسا
عادت احتجاجات "السترات الصفراء"، السبت، إلى الواجهة في مختلف أنحاء فرنسا، بعد غياب 4 أشهر. وأفادت مديرية أمن باريس في بيان، بإيقاف 154 شخصاً شاركوا في احتجاجات "السترات الصفراء".
بعد غياب 4 أشهر.. "السترات الصفراء" تعود إلى شوارع فرنسا
احتجاجات "السترات الصفراء" تعود إلى الواجهة في مختلف أنحاء فرنسا، بعد غياب 4 أشهر / AFP
12 سبتمبر 2020

عادت احتجاجات "السترات الصفراء"، السبت، إلى الواجهة في مختلف أنحاء فرنسا، بعد غياب 4 أشهر.

وأفادت مديرية أمن باريس في بيان، بإيقاف 154 شخصاً شاركوا في احتجاجات "السترات الصفراء".

وتجمع مئات المتظاهرين في ساحة "واغرام" بباريس ورددوا هتافات مناهضة للرئيس إيمانويل ماكرون والحكومة الفرنسية، رافعين اللافتات.

ووقعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في الساحة والشوارع المحيطة بها، وأطلق المحتجون مواد مختلفة تجاه الشرطة ما أدى إلى تدخل الشرطة بالغاز المسيل للدموع لتفرقتهم.

كما أحرق المحتجون عدداً من الدراجات الكهربائية ما تسبب في إحداث فوضى.

وأغلقت الشرطة شارع الشانزليزيه واتخذت إجراءات أمنية مكثفة في باريس، استعداداً لاحتمال وقوع احتجاجات أكبر لـ"السترات الصفراء".

كما أُغلقت حوالي 30 محطة مترو بسبب الاحتجاجات، فيما نُظمت مظاهرات في مدن أخرى ستراسبورغ (شمال شرق) وليون (جنوب شرق) وبوردو وتولوز (جنوب غرب).

واندلعت الاحتجاجات الشعبية الفرنسية في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، ضد مقترح حكومي لإجراء تعديلات على نظام التقاعد في البلاد.

وتصرّ حكومة ماكرون على تطبيق ما أسمته "إصلاحات في نظام التقاعد"، فيما تدعو النقابات إلى سحبه.

وأسفرت تدخلات الشرطة ضد المتظاهرين، منذ انطلاق الاحتجاجات، عن مقتل 11 شخصاً، وفقدان 26 آخرين لحاسة البصر، بينما قطعت أيادي 5 أشخاص، وأصيب آلاف آخرون.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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