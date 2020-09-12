سياسة
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أقار: مصممون على حماية مصالحنا في شرق المتوسط ونؤيد السلام والحلول السياسية
أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أقار، أن بلاده تؤيد السلام والحوار والحلول السياسية بخصوص تطورات الوضع شرق المتوسط. مضيفاً "نحن مستعدون للكفاح من أجل سيادتنا واستقلالنا، لكن خيارنا هو الحوار والحلول السياسية".
أقار: مصممون على حماية مصالحنا في شرق المتوسط ونؤيد السلام والحلول السياسية
أكد وزير الدفاع التركي أن بلاده تؤيد السلام والحوار والحلول السياسية بخصوص تطورات الوضع شرق المتوسط / AA
12 سبتمبر 2020

أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أقار، أن بلاده تؤيد السلام والحوار والحلول السياسية بخصوص تطورات الوضع شرق المتوسط.

وأجرى أقار زيارة برفقة قادة الجيش إلى قيادة "القوات الهجومية تحت الماء" في ولاية إزمير (غرب) وتابع جانباً من تدريبات تلك القوات.

وفي كلمة له خلال الزيارة، هنأ أقار العناصر الذين أكملوا بنجاح المهام الموكلة إليهم. ووصف قوات النخبة البحرية بأنها قوة استراتيجية يمكنها تغيير سير المعارك.

وتطرق إلى التطورات في شرق المتوسط، قائلاً: "نؤيد دائماً السلام والحوار والحلول السياسية، ونحترم علاقات حسن الجوار والاتفاقيات وحقوق الجميع، ولكننا إلى جانب ذلك مصممون للغاية على حماية حقوق ومصالح بلدنا وأمتنا، وقادرون على ذلك".

وتابع: "هناك من يأتون من آلاف الكيلومترات ويحاولون أن يلعبوا دوراً هنا (شرق المتوسط)، وهناك من يتجاوز حدوده ويحاول إعطاءنا الدروس وإرشادنا. لا يمكننا قبول ذلك. لقد ولدنا أحراراً ونعيش أحراراً".

وأضاف: "نحن مستعدون للكفاح من أجل سيادتنا واستقلالنا، لكن خيارنا هو الحوار والحلول السياسية".

وتابع: "وعند الضرورة، سنفعل كل ما ينبغي علينا القيام به لحماية حقوقنا ومصالحنا".

وتشهد منطقة شرق المتوسط توتراً إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع إدارة جنوب قبرص وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.

كما تتجاهل أثينا التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرق المتوسط، وبحر إيجه، وإيجاد حلول عادلة للمشاكل.

فيما يجدد الجانب التركي موقفه الحازم حيال اتخاذ التدابير اللازمة ضد الخطوات أحادية الجانب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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