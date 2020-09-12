سياسة
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انطلاق أول محادثات سلام مباشرة بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان في الدوحة
انطلقت، صباح السبت، أول محادثات سلام مباشرة بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان في العاصمة القطرية الدوحة، بغية إنهاء الحرب المستمرة منذ عقود.
انطلاق أول محادثات سلام مباشرة بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان في الدوحة
بدأ الاجتماع في الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي (06:00 تغ) / Reuters
12 سبتمبر 2020

انطلقت، صباح السبت، أول محادثات سلام مباشرة بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان في العاصمة القطرية الدوحة، بغية إنهاء الحرب المستمرة منذ عقود.

وحضر مراسم بدء أول اجتماع للمحادثات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وقائد قوات حلف الناتو والولايات المتحدة في أفغانستان الجنرال سكوت ميلر، ووفود تمثل الحكومة الأفغانية وحركة طالبان.

وبدأ الاجتماع في الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي (06:00 تغ).

وتنعقد المحادثات المنتظرة في أعقاب اتفاق على انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان أبرمته واشنطن مع طالبان في فبراير/شباط.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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