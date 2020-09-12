سياسة
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الخارجية التركية تدين إقامة البحرين علاقات دبلوماسية مع إسرائيل
أعربت الخارجية التركية عن قلقها وإدانتها الشديدة لإقامة البحرين علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وقالت إن قرار البحرين يأتي منافياً لمبادرة السلام العربية، والتعهدات التي اتخذت ضمن منظمة التعاون الإسلامي.
الخارجية التركية تدين إقامة البحرين علاقات دبلوماسية مع إسرائيل
قالت الخارجية التركية إن السبيل الوحيد لإحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط يمر عبر تحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية / AA
12 سبتمبر 2020

دانت الخارجية التركية بشدة وأعربت عن قلقها لإقامة البحرين علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وبحسب بيان الوزارة الجمعة، يأتي قرار البحرين منافياً لمبادرة السلام العربية، والتعهدات التي اتخذت ضمن منظمة التعاون الإسلامي.

وأوضحت أن الخطوة المذكورة ستكون ضربة ضد الجهود المبذولة للدفاع عن القضية الفلسطينية.

وأضافت: "ستشجع (هذه الخطوة) على مواصلة إسرائيل ممارساتها غير المشروعة ضد فلسطين، ومحاولاتها لترسيخ الاحتلال في الأراضي الفلسطينية".

وأشار البيان إلى أن السبيل الوحيد لإحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط يمر عبر تحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية في إطار القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وأضاف: "كنتيجة لضغط وإكراه الجهات الفاعلة من خارج المنطقة، فإن التنازلات غير المسؤولة التي يتم تقديمها بسبب المخاوف حيال المصالح الضيقة لا يمكنها أن تلغي هذه الحقيقة أو تبدلها".

وفي وقت سابق الجمعة أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انضمام البحرين إلى الإمارات في التطبيع مع إسرائيل.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، عن خارجية بلادها، أن ترمب والملك حمد بن عيسى اتفقا خلال مكالمة هاتفية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين تل أبيب والمنامة.

وبذلك تكون البحرين الدولة العربية الرابعة التي توقع اتفاقية تطبيع مع إسرائيل، بعد مصر والأردن والإمارات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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