سياسة
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فصل 4 من عناصر الشرطة الأمريكية قتلوا شاباً مختلاً عقلياً بـ21 رصاصة
قامت السلطات الأمريكية في ولاية تكساس، الجمعة، بفصل 4 من عناصر الشرطة قتلو شاباً مختلاً عقلياً من خلال إطلاق 21 رصاصة عليه أردته قتيلاً في شهر أبريل/نيسان الماضي.
فصل 4 من عناصر الشرطة الأمريكية قتلوا شاباً مختلاً عقلياً بـ21 رصاصة
السلطات الأمريكية قامت بفصل الشرطيين الأربعة الضالعين في عملية قتل الشاب، بعد تحقيقات استمرت عدة أشهر / Reuters
12 سبتمبر 2020

قامت السلطات الأمريكية في ولاية تكساس، الجمعة، بفصل 4 من عناصر الشرطة قتلو شاباً مختلاً عقلياً من خلال إطلاق 21 رصاصة عليه أردته قتيلاً في شهر أبريل/نيسان الماضي.

جاء ذلك بحسب تصريحات أدلى بها آرت اسيفيدو مدير الأمن بمدينة هيوستن بالولاية المذكورة، خلال مؤتمر صحفي عقده الجمعة.

وبحسب اسيفيدو وقع الحادث يوم 21 أبريل/نيسان الماضي، وراح ضحيته شاب يدعى نيكولاس تشافيز، يبلغ من العمر 27 عاماً، مشيراً إلى قيامهم بفصل الشرطيين الأربعة الضالعين في عملية قتله، بعد تحقيقات استمرت عدة أشهر.

ولفت إلى أن الحادث وقع حينما قام الشاب بحركات غير متوازنة وأخذ يجري دون أن يلتفت لتحذيرات الشرطة التي طالبته بالتوقف، ليتم إطلاق النار عليه ليلقى حتفه ويتضح فيما بعد أنه يعاني من اختلال عقلي.

وأشار مدير الأمن إلى أنهم قاموا في البداية بوقف 5 من عناصر الشرطة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات التي دانت 4 منهم تم فصلهم نهائياً بحسب ما أعلن الجمعة.

هذا ولاقى القرار ترحيباً من أسرة الشاب الذي أشارت والدته في تصريحات صحفية، الجمعة، إلى سعادتها البالغة حيال ذلك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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