سياسة
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بومبيو: نثق بإمكانية الحل الدبلوماسي شرقي المتوسط
أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الجمعة، ثقة بلاده بأن التوتر الحاصل شرقي البحر المتوسط يمكن حله بالطرق الدبلوماسية والسلمية، مشيراً إلى ضرورة إنهاء الوجود العسكري في المنطقة لتحقيق ذلك.
بومبيو: نثق بإمكانية الحل الدبلوماسي شرقي المتوسط
بومبيو: نثق بإمكانية الحل الدبلوماسي شرقي المتوسط / Reuters
11 سبتمبر 2020

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الجمعة، ثقة بلاده بأن التوتر الحاصل شرقي البحر المتوسط يمكن حله بالطرق الدبلوماسية والسلمية، مشيراً إلى ضرورة إنهاء الوجود العسكري في المنطقة لتحقيق ذلك.

جاء ذلك رداً على أسئلة الصحفيين على متن الطائرة التي تقله إلى العاصمة القطرية الدوحة، لإجراء لقاءات في إطار مباحثات السلام مع حركة "طالبان".

وأوضح بومبيو أن شرق المتوسط مهم بالنسبة إلى الولايات المتحدة، لافتاً إلى إجراء لقاءات مكثفة بخصوص هذه القضية.

وأضاف: "أرغب أيضاً في التحدث إلى القادة في قبرص حول وجهات نظرهم وأهدافهم وما يريدون فعله".

وأشار بومبيو إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أجرى اتصالات هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

ولفت إلى أن ترمب شدد على ضرورة حل المشاكل الناشئة في البحار عبر الطرق الدبلوماسية والسلمية.

واستطرد: "لقد أنجز الألمان عملاً جيداً ببدء إطلاق محادثات دبلوماسية بين الطرفين، ونأمل في انطلاق مفاوضات حقيقية وأن ينسحب الوجود العسكري من هناك، وبذلك يمكن البدء في المحادثات".

وتشهد منطقة شرقي المتوسط توتراً، إثر مواصلة اليونان وإدارة جنوب قبرص وبعض بلدان المنطقة اتخاذ خطوات أحادية بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.

وفي وقت سابق الجمعة، شددت وزارة الخارجية التركية على أنه من أجل خفض التوتر، يتوجب على اليونان سحب سفنها العسكرية من محيط سفينة "أوروتش رئيس" التركية للتنقيب، ودعم مبادرة "الناتو" لفض النزاع.

وتتجاهل أثينا التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة، للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرقي المتوسط وبحر إيجة وإيجاد حلول عادلة للمشاكل، فيما تجدد تركيا موقفها الحازم حيال اتخاذ التدابير اللازمة ضد الخطوات الأحادية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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