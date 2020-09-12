سياسة
2 دقيقة قراءة
خلاصات من TRT عربي: 12 سبتمبر/أيلول 2020
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 12 سبتمبر/أيلول 2020
 ترمب يعلن انضمام البحرين إلى الإمارات في إبرام اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل / AP
12 سبتمبر 2020

أهم الأحداث:

ترمب يعلن تطبيع العلاقات بين البحرين وإسرائيل والقيادة الفلسطينية تعدها "خيانة للقدس والقضية"، وتركيا تطالب اليونان بأن لا تسمح باستغلالها لمصلحة أطراف أخرى.

الجديد على TRT عربي:

جريمة قتل خاشقجي.. كيف ينقذ ترمب بن سلمان من المحاسبة؟

لماذا يُحرِّض الرئيس الفرنسي أوروبا ضد تركيا ورئيسها أردوغان؟

    شاهد!

      التكلفة الباهضة.. ماذا حدث منذ 11 سبتمر/أيلول؟

      ترمب يعلن تطبيع العلاقات بين البحرين وإسرائيل

      قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الجمعة، إن البحرين انضمت إلى الإمارات في إبرام اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. [TRT عربي]

      ونشر ترمب تلك الأنباء على تويتر، بعدما تحدَّث عبر الهاتف مع عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، وفق ما أعلنه البيت الأبيض. [تويتر]

      من جانبها أعلنت القيادة الفلسطينية، الجمعة، رفضها واستنكارها إعلان التطبيع البحريني الإسرائيلي، واعتبرته "خيانة للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية". وقالت القيادة الفلسطينية في بيان صحفي: "نعلن رفضنا واستنكارنا الشديدين لإعلان التطبيع الثلاثي الأمريكي-الإسرائيلي-البحريني".[TRT عربي]

      تركيا: يجب على جارتنا اليونان أن لا تُستَغل لمصلحة الآخرين

        أكّد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار ضرورة أن تتجنب الجارة اليونان الوقوع في فخ الاستغلال من قِبل دول أخرى (لم يُسمِّها) تسعى لتحقيق مصالحها. [الأناضول]

        جاء ذلك في كلمة للوزير بمناسبة افتتاح السنة الدراسية في قيادة قوات المشاة البحرية والبرمائية بولاية إزمير، بحضور رئيس هيئة الأركان يشار غولر وقادة القوات البرية والبحرية والجوية. [TRT عربي]

        وشدد أقار على أن الدول التي تحيك المكائد لتركيا في مسألة الخلافات حول منطقة شرقي المتوسط، سيكون مصيرها الخسران، كما حدث تاريخياً. [الأناضول]

        مصدر:TRT عربي - وكالات
        اكتشف
        غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
        الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
        إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
        زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
        مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
        "القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
        الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
        قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
        عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
        ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
        زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
        كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
        بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
        وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
        الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
        ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
        Contact us