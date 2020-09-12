أهم الأحداث:

ترمب يعلن تطبيع العلاقات بين البحرين وإسرائيل والقيادة الفلسطينية تعدها "خيانة للقدس والقضية"، وتركيا تطالب اليونان بأن لا تسمح باستغلالها لمصلحة أطراف أخرى.

الجديد على TRT عربي:

جريمة قتل خاشقجي.. كيف ينقذ ترمب بن سلمان من المحاسبة؟

لماذا يُحرِّض الرئيس الفرنسي أوروبا ضد تركيا ورئيسها أردوغان؟

شاهد!

التكلفة الباهضة.. ماذا حدث منذ 11 سبتمر/أيلول؟

ترمب يعلن تطبيع العلاقات بين البحرين وإسرائيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الجمعة، إن البحرين انضمت إلى الإمارات في إبرام اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. [TRT عربي]

ونشر ترمب تلك الأنباء على تويتر، بعدما تحدَّث عبر الهاتف مع عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، وفق ما أعلنه البيت الأبيض. [تويتر]

من جانبها أعلنت القيادة الفلسطينية، الجمعة، رفضها واستنكارها إعلان التطبيع البحريني الإسرائيلي، واعتبرته "خيانة للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية". وقالت القيادة الفلسطينية في بيان صحفي: "نعلن رفضنا واستنكارنا الشديدين لإعلان التطبيع الثلاثي الأمريكي-الإسرائيلي-البحريني".[TRT عربي]

تركيا: يجب على جارتنا اليونان أن لا تُستَغل لمصلحة الآخرين

أكّد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار ضرورة أن تتجنب الجارة اليونان الوقوع في فخ الاستغلال من قِبل دول أخرى (لم يُسمِّها) تسعى لتحقيق مصالحها. [الأناضول]

جاء ذلك في كلمة للوزير بمناسبة افتتاح السنة الدراسية في قيادة قوات المشاة البحرية والبرمائية بولاية إزمير، بحضور رئيس هيئة الأركان يشار غولر وقادة القوات البرية والبحرية والجوية. [TRT عربي]

وشدد أقار على أن الدول التي تحيك المكائد لتركيا في مسألة الخلافات حول منطقة شرقي المتوسط، سيكون مصيرها الخسران، كما حدث تاريخياً. [الأناضول]