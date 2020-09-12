سياسة
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الأمم المتحدة تصنّف جائحة كورونا بين أعظم التحديات في تاريخها
اعتبرت الجمعية العامة للأمم المتحدة وباء فيروس كورونا أحد أكبر التحديات العالمية التي واجهتها المنظمة الأممية منذ تأسيسها، وعبّرت عن قلقها العميق من التأثير المدمر للوباء على المجتمع والاقتصاد.
الأمم المتحدة تصنّف جائحة كورونا بين أعظم التحديات في تاريخها
عبرت المنظمة الدولية عن قلقها إزاء انتشار المعلومات المضللة والدعاية عن الوباء - صورة أرشيفية / AA
12 سبتمبر 2020

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، قراراً شاملاً حول مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، اعتبرت فيه الوباء أحد أكبر التحديات العالمية التي واجهتها المنظمة الأممية منذ تأسيسها.

وصوّتت 169دولة للقرار في حين عارضته الولايات المتحدة وإسرائيل، وسط امتناع أوكرانيا وهنغاريا عن التصويت، بحسب وكالة الأناضول.

وعبّرت الجمعية العامة عن قلقها العميق من التأثير المدمر للوباء على المجتمع والاقتصاد وأنظمة التوظيف والتجارة العالمية والسفر والزراعة والصناعة وقطاع الأعمال.

وأكدت أن عواقب الجائحة تنعكس بشكل أكثر سلباً على حياة النساء وكبار السن والشباب والأطفال والفقراء والضعفاء، وأشارت إلى أن أزمة كورونا تسببت في تنامي أشكال التمييز والكراهية والعنصرية، داعية إلى مكافحة هذه المظاهر.

كما عبرت المنظمة الدولية عن قلقها إزاء انتشار المعلومات المضللة والدعاية عن الوباء، بما في ذلك عبر الإنترنت.

وشددت على ضرورة توفير وسائل التشخيص "الفعالة وعالية الجودة والآمنة" للكشف عن الفيروس، وتوفير العلاج والأدوية واللقاحات اللازمة لمكافحته في العالم.

وحتى فجر السبت تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 28 مليوناً و637 ألفاً، توفي منهم أكثر من 918 ألفاً، وتعافى ما يزيد على 20 مليوناً و560 ألفاً، وفق موقع "ورلدميتر".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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